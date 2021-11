POLYPROTEC ACTIV, la bâche de protection universelle réutilisable

POLYPROTEC ACTIV est composée de fibres de polyester thermoliées et aiguilletées recouverte d’un film polyéthylène. Grâce à sa fibre auto-adhésive et ses propriétés anti-glisse, POLYPROTEC ACTIV assure une adhérence optimale et permet ainsi de la positionner aussi bien sur les sols que sur les marches d’escaliers.



POLYPROTEC ACTIV est facile à utiliser : déroulez la bâche et découpez-la à la longueur souhaitée, il ne reste qu’à la poser et constater sa parfaite adhésion. Vous protégez toutes vos surfaces, y compris les plinthes en remontant le POLYPROTEC ACTIV en un tour de main. Cette bâche est facilement repositionnable. La retirer en fin de chantier est également un jeu d’enfant car POLYPROTEC ACTIV s’enlève en un clin d’œil. Et pour finir, les éléments et surfaces protégés sont restés parfaitement propres !