Espazo est une entreprise toulousaine spécialisée dans l’aménagement d’espaces professionnels. Son équipe design a fait le choix d’habiller le bureau/showroom de dalles de moquette Milliken afin d’offrir un espace de travail agréable à ses collaborateurs, tout en fluidifiant la circulation et la dynamique des lieux.

L’équipe design de l’entreprise Espazo a choisi deux collections Milliken pour habiller les sols du showroom/bureau, de la salle de réunion et du couloir. Les nuances des collections Clerkenwell et Change Agent s’accordent ainsi subtilement avec le mobilier, tandis que le choix des couleurs et des motifs façonne une composition accueillante, graphique et dynamique.



« Nous voulions structurer les espaces via les changements de sol, fluidifier les circulations, et améliorer la dynamique et le relief d’ensemble », explique Rodolphe Giraud, aménageur d’espaces tertiaires et gérant d’Espazo. « C’est également pour nous une façon de présenter les dernières tendances au sein de notre showroom. »

Un grand bureau est habillé des dalles graphiques de la collection Clerkenwell, dans un coloris tout en nuances de rouge. Cette collection se compose de 16 dalles individuelles, expédiées en un assortiment aléatoire qui permet de créer un motif unique. La seconde partie du showroom Espazo est habillée de dalles Change Agent série Earth Science, qui présentent un design minéral décliné en 10 coloris différents. Ces dalles ajoutent une touche élégante à l’ensemble, tout en permettant de délimiter les zones, et ainsi de structurer les espaces sans pour autant les cloisonner.



« Nous apprécions particulièrement les produits Milliken pour leurs qualités design, écologiques et qualitatives, et le fait que les collections se démarquent de celles de la concurrence. Le cadre de travail est plus agréable, et le showroom reçoit beaucoup de retours positifs », conclut Rodolphe Giraud.

