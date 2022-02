Milliken interprète la couleur Pantone 2022 « Very Peri »

Le Pantone Color Institute a désigné la teinte Very Peri comme couleur de l’année 2022. Le fabricant de revêtements de sol Milliken reprend cette couleur inspirée et inspirante au sein de ses produits, la déclinant sous le nom de CMP38 Stipple dans sa collection Colour Compositions.

Chaque année, le Pantone Color Institute travaille à la prévision des tendances et à l’élaboration des palettes de couleurs de l’année à venir. Cette année, la teinte élue s’intitule Very Peri et mêle les qualités de calme et de constance du bleu à l’énergie et au dynamisme du rouge-violet. Elle exprime ainsi « une attitude vive et joyeuse et une présence dynamique qui encourage la créativité courageuse et l’expression imaginative », selon Leatrice Eiseman, directrice exécutive du Pantone Color Institute. Very Peri invite à embrasser les évolutions de son environnement et à s’ouvrir à de nouvelles perspectives, succédant ainsi au duo chromatique Ultimate Grey et Illuminating, couleurs de l’année 2021.



Very Peri insuffle un dynamisme ludique dans les intérieurs, c’est pourquoi le fabricant de revêtements de sols Milliken a décidé de l’intégrer à ses produits. Cette teinte se retrouve ainsi sous le nom de CMP38 Stipple dans la collection Colour Compositions. Appliquée par petites touches ou sur une surface entière, CMP38 Stipple dynamise un intérieur et lui apporte une expression rêveuse et créative. Elle se mariera idéalement avec les autres teintes de la collection Colour Compositions, une gamme pensée autour de la couleur et qui invite à explorer celle-ci, ses déclinaisons et ses jeux d’associations. Elle sera par exemple tempérée par la sérénité du gris Vista, ou renforcée par des touches de jaune Raku.



L’interprétation de Very Peri par Milliken est une véritable invitation à mettre de la couleur dans les intérieurs, d’autant plus que la marque a récemment annoncé une neutralité carbone pour l’ensemble de ses collections de revêtements de sols. Dans le cadre de sa stratégie globale environnementale, Milliken a effectivement lancé le programme M/PACT, s’engageant à ce que l’ensemble de ses dalles soient neutres en carbone, afin de compenser les émissions des matières premières et de la production. Cette initiative souligne l’engagement du fabricant en matière de développement durable dans le but de poursuivre la lutte contre le dérèglement climatique. Une raison supplémentaire d’adopter l’interprétation de Very Peri par Milliken sur tous les sols, privés comme professionnels.

Pour en savoir plus exit_to_app