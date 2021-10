Otterbox est une entreprise américaine qui innove dans le domaine des accessoires pour smartphones et autres appareils électroniques. Dans le cadre de son ambitieux programme d’expansion mondiale, l’entreprise a prévu d’installer un nouveau siège européen au cœur du quartier d’affaires de Cork, sur South Mall, connu localement sous le nom de « Silicon Mall ».

Hibernian House est un bâtiment emblématique de South Mall, construit dans les années 1970 et qui conserve encore aujourd’hui sa façade victorienne italianisante datant d’environ 1825. Lorsqu’il a fallu réaménager les deux derniers étages de ce grand entrepôt, les responsables en ont confié la réalisation à Abbeyside & Co, spécialiste primé de l’aménagement de bureaux.

Approche conceptuelle

En guise de clin d’œil et d’hommage à l’héritage industriel brut du bâtiment, l’équipe de design d’Abbeyside a proposé d’habiller l’intérieur d’une ambiance rétro épurée. En travaillant avec une palette de couleurs monochromes simples et des touches de jaune vif, ils ont créé un espace merveilleusement accueillant qui reflète véritablement la culture d’Otterbox et son engagement à créer des lieux de travail agréables.



Pour le revêtement de sol des spacieux couloirs et du grand espace de travail ouvert, l’équipe design a choisi le Laid Bare de la collection de moquettes modulaires Comfortable Concrete 2.0 de Milliken. L’aspect saisissant des grandes dalles offrait l’esthétique urbaine recherchée par les concepteurs. Son aspect à la fois brut et raffiné répond aux verrières de style industriel des salles de réunion adjacentes, créant ainsi un concept de design cohérent et solide.



La moquette Laid Bare, dans les tons gris pâles Whisper, s’harmonie avec les murs blanc neige et le plafond à plenum apparent, inspirant un sentiment d’ouverture et de modernité et contribuant à illuminer l’espace.



Pour le revêtement de sol des différentes salles de réunion d’Otterbox, l’équipe de conception a choisi la moquette modulaire Comfortable Concrete 2.0 en version Urban Drama, jaune moutarde. Les éclaboussures de couleur aléatoires ajoutent un aspect organique à cet espace et se coordonnent avec les touches de couleur jaune des dessins muraux et de certains meubles.



Les dalles Laid Bare se poursuivent à l’étage supérieur, pourvu de fenêtres en angle sur un côté, lesquelles lui donnent un aspect de loft décontracté. Cette zone a été astucieusement divisée par des portes grillagées en verre de roseau, tandis qu’un mélange éclectique de chaises mobiles crée une série de zones de réunion flexibles et informelles.

Des performances en termes de confort

Si Comfortable Concrete 2.0 offre clairement les qualités esthétiques recherchées par l’équipe de conception, ses performances n’en restaient pas moins cruciales dans le cahier des charges. Avec ses grands espaces ouverts et ses plafonds exposés, la gestion de l’acoustique était une considération importante pour cet environnement de travail studieux. Le Comfort Plus de Comfortable Concrete, le dossier de dalles haut de gamme de Milliken, offre à l’espace des performances acoustiques supérieures, absorbant jusqu’à 37 dB de bruit d’impact. Pour Otterbox, ceci est synonyme d’un lieu de travail dans lequel les employés peuvent travailler plus efficacement et se concentrer plus facilement.



Pour une entreprise qui s’enorgueillit d’attirer les meilleurs talents et de prendre soin de ses employés, il était également essentiel de créer des bureaux aussi bien confortables et attrayants qu’esthétiques. Comfortable Concrete répond à ces attentes grâce à sa texture de surface de haute qualité et au confort luxueux du dossier Comfort Plus. Otterbox peut également être rassuré : ses revêtements de sol sont respectueux de l’environnement. Tandis que le support est fabriqué à partir de 90% de matières recyclées, le revêtement bénéficie également d’accréditations environnementales, notamment les certifications EPD et BRE, ainsi que GuT et CRI Green Label Plus pour la qualité de l’air intérieur.

