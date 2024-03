2024, une année chargée en salons pour Dierre France !

Chaque année, Dierre France participe à de nombreux événements pour se faire connaître et faire découvrir ses portes métalliques techniques coupe-feu et multi-usages, portes anti-effraction, châssis pour portes à galandage et même portes intérieures en bois. Cette année encore, ils seront présents sur 3 événements majeurs, où leurs équipes commerciales vous attendent avec impatience pour vous présenter l’univers et les produits Dierre.

Premier événement de cette année 2024 pour Dierre : le Salon des Artisans en Coopérative organisé par ORCAB. Ils seront présents les 20 et 21 mars 2024 au Parc des Expositions de Nantes, et vous attendent sur leur stand E46 dans le hall GP2. Deuxième arrêt pour les équipes Dierre : Lille, où ils participeront du mercredi 10 au vendredi 12 avril au salon NORDBAT qui se tiendra au Grand Palais. Ils vous recevront sur le tout nouveau stand qu’ils ont développé pour les événements 2024, avec plusieurs modèles de produits qui seront exposés. Rendez-vous stand L1 dans la zone dédiée aux fermetures / quincailleries. Enfin, vous pourrez également découvrir les produits Dierre lors de leur participation au salon H’EXPO organisé par l’USH (Union Sociale pour l’Habitat) qui aura cette année lieu à Montpellier. Retrouvez-les du mardi 24 au jeudi 26 septembre au Parc des Expositions de Montpellier. Encore une année chargée en événements et en belles rencontres à venir pour les équipes Dierre France. Pour en savoir plus exit_to_app