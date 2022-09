Gagnez de la place avec les châssis pour portes à galandage Dierre France

Adaptés aux constructions neuves ou en rénovation, la structure solide des châssis New Space est conçue en acier galvanisé et s’insère à l’intérieur d’une cloison en maçonnerie ou en placoplâtre permettant ainsi de recevoir des portes qui coulissent silencieusement hors et dans le mur.

Très solide et facile à assembler, le châssis New Space se compose notamment d’un rail de coulissement extractible en aluminium ainsi que d’un guide au sol permettant un coulissement fluide et linéaire de la porte, qui elle-même est soutenue par des charriots en résine garantissant une charge utile de 80kg.