Gagnez de la place en un rien de temps avec les châssis à galandage Dierre !

Adaptée aux constructions neuves ou en rénovation, la structure solide des châssis New Space est conçue en acier galvanisé et vient s’insérer à l’intérieur d’une cloison en maçonnerie ou en placoplâtre. Vous pouvez ensuite y installer vos portes qui coulisseront silencieusement hors et dans le mur.

Pour une solution encore plus design et esthétique, Dierre France propose également le châssis New Space Raso Muro : un châssis affleurant, qui camoufle la porte dans la paroi et l’uniformise à la perfection avec le mur. Résultat moderne garantit !

En tant que fabricant, Dierre offre une solution complète de produits, incluant les portes coulissantes pour équiper leurs châssis. La gamme ISY est une gamme de portes d’intérieur en bois, à la fois singulières et polyvalentes, qui s’intègrent dans tous les espaces grâce à un large éventail de couleurs et de nuances. Elles peuvent être classiques ou modernes, lisses ou encore même avec des décors et des reliefs.



