L’élégance et le design à l’italienne au service de la sécurité !



Le groupe Dierre, spécialiste des produits du second-œuvre, développe et fabrique depuis 1975 des portes anti-effraction, des portes métalliques techniques coupe-feu et multi-usages, des châssis pour portes à galandage et des portes intérieures en bois pour tout type de construction, pour le marché du neuf et de la rénovation.



Notre filiale française est située aux Ulis (91) en région parisienne sud, où nos équipes commerciales et techniques vous accompagnent dans vos différents projets sur toute la France et le Luxembourg.



Avec ses 4500m² de stockage, Dierre France dispose d’un stock permanent de portes et accessoires standards ainsi qu'un magasin de pièces détachées (serrures, quincailleries…), une solution idéale pour dépanner tous vos chantiers dans des délais très courts.



Nous accompagnons nos clients dans un environnement technique et normatif très exigeant, tout en mettant à leur disposition notre showroom, notre centre de formation agréé ainsi que notre réseau de partenaires régionaux Technical Service et Key Point.



N’hésitez pas à contacter nos équipes pour vous aider à trouver une solution adaptée à vos besoins.