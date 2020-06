Travailler dans le plus grand immeuble de Pologne – ce sera possible prochainement dans les bureaux de la tour Varso. Doka offre la solution de coffrage adaptée à cette architecture moderne au coeur de Varsovie.

Les gratte-ciels de la capitale polonaise ne cessent de se développer. Actuellement en construction, la tour Varso s’annonce comme l’un des plus grands bâtiments d’Europe et offre le point de vue le plus élevé de Pologne à 230 mètres de hauteur ! Érigée en plein centre-ville, près du Palais de la Culture et des Sciences, elle a été designée par le cabinet d’architecture londonien Foster and Partners.



En chiffres, la Tour Varso c’est 310 mètres de hauteur, 53 étages en surface, environ 70 000 bureaux m² et une surface au sol totale de de 144 000 m².

En plus des bureaux, le complexe immobilier accueillera également une série de services tels qu’un hôtel, un club de fitness, un centre médical ainsi que de nombreux restaurants et cafés, sans oublier une terrasse avec vue panoramique sur Varsovie Ainsi, cette tour enrichira non seulement Varsovie sur le plan architectural, mais constituera également un site commercial et économique à fort potentiel au coeur de l’Europe.



Doka fournit une solution de coffrage sur mesure pour le prestataire internationale d’espaces de travail HB Reavis, qui est responsable du développement du projet.

Des temps de coffrage plus courts grâce à Framax Xlife et Dokadek 30

La géométrie du noyau rappelant un parallélogramme ainsi que la situation du chantier en centre-ville ont constitué les principaux défis de ce projet. Les puits du noyau ont également soulevé de nombreuses questions sur le plan statique, en raison de leur forme triangulaire.

À cela s'ajoute que la construction du noyau évolue au niveau des étages supérieurs en raison de l’architecture. Cette particularité a donc dû être prise en compte dès la phase de conception.

Le coffrage-cadre Framax Life a précisément été utilisé en raison de la complexité de la géométrie de ce bâtiment. Framax offre une productivité élevée, qui peut être atteinte même dans des conditions de travail difficiles. Ce système se caractérise par une grande flexibilité avec un pas de 15 cm fonctionnant avec peu d'éléments et dans lequel toutes les pièces d'assemblages sont modulaires. Les armatures étant séparées par un intervalle important, le temps de montage est plus court. Le format adapté et la logique des pas des éléments permettent d’optimiser l’utilisation du coffrage. Cette combinaison contribue de manière significative à l’augmentation de la rentabilité lors de la mise en oeuvre du système.

La construction des différents niveaux est réalisée à l'aide du coffrage modulaire de dalles Dokadek 30. Ce système sans poutrelles permet d'utiliser de grands panneaux de 3 m² dans les zones courantes. Les surfaces de compensation sont fermées par une imbrication modulaire avec Dokaflex. Le concept Doka séduit par sa plate-forme de coffrage et de travail autogrimpante SCP pour les noyaux d'immeuble, ainsi qu'un système de levage de table TLS pour une exécution verticale rapide et sûre sans grue. Grâce à cette combinaison, le processus de construction est nettement plus rapide, atteignant un cycle de cinq jours.

Complètement sécurisée

La plate-forme SCP apporte une contribution déterminante à l’efficacité du chantier. Grâce à la pompe déjà comprise dans le système, elle évite les déplacements inutiles lors de la construction du noyau du bâtiment.

La protection de façade Xclimb 60 sert non seulement de protection contre les chutes sur le chantier, mais aussi de protection contre les intempéries.

Le système hydraulique grimpant peut être utilisé même par grand vent grâce au guidage permanent sur l’ouvrage. Le système de filet de sécurité Safety Net Fan a été utilisé pour rattraper en toute sécurité les éventuelles chutes d'objets ou les déchets. Ce système flexible peut être utilisé pour toute structure et toute forme.



La fin des travaux est actuellement prévue pour fin 2021.