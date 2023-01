Certification EcoVadis de Platine pour Geberit

Le groupe GEBERIT se voit à nouveau récompensé par la plateforme EcoVadis qui lui a décerné, pour la troisième année consécutive, la Certification de Platine en récompense de sa gestion de la durabilité en 2022. Il s’agit de la plus haute distinction d’EcoVadis. Geberit se classe ainsi parmi les 1% d’entreprises ayant reçu cette certification, tous secteurs et pays confondus.

Cette distinction témoigne de l’expertise de Geberit en matière de durabilité complète, systématique et à long terme.



Geberit s’engage par conviction depuis plus de 30 ans en faveur de la durabilité et souhaite exercer un rôle de tout premier plan en matière de changement vers une industrie sanitaire plus durable. Cette volonté s’est traduite dès 1990 par l’élaboration de sa première stratégie environnementale, qui, au fil des ans, s’est transformée en une démarche globale RSE, désormais partie intégrante de la culture d’entreprise du groupe.

Les plateformes telles qu’EcoVadis contribuent de façon importante à la transparence des entreprises en matière de durabilité et fournissent une base de comparaison pour les entreprises à l’échelle mondiale.

Depuis sa création en 2007, EcoVadis est devenu le plus grand et le plus fiable des fournisseurs de notation concernant la démarche durable des entreprises, créant un réseau mondial de plus de 100 000 entreprises notées. EcoVadis réalise des évaluations des risques et des performances dans 200 secteurs et 175 pays. Le système d’analyse comprend 21 critères, répartis en quatre thématiques : Environnement, Travail et droits de l’homme, Éthique et Achats durables.

