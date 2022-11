À la bauma, PERI présente des solutions innovantes pour le chantier de demain

Du 24 au 30 octobre 2022, le hall d'exposition de PERI, situé dans la zone nord à Munich (stand FN 719) aura pour devise "Shaping the Future". Outre des expositions impressionnantes, des démonstrations en direct, des échanges et des événements, PERI réservera de nombreuses autres surprises. Les visiteurs pourront ainsi découvrir en avant-première la gamme complète de services et de produits numériques, ainsi que des technologies disruptives.

Avec une large gamme de services et de produits numériques, PERI offre un soutien sur la voie de l'avenir numérique de la construction, et présentera à la bauma 2022 de nombreuses solutions qui fournissent une aide au cours des différentes phases du projet. La gamme présentée va de la visualisation initiale du projet de construction jusqu'à la possibilité de contrôler les résultats finaux avec une précision extrême : outre le logiciel de conception interne, un configurateur de système, la bibliothèque de composants PERI pour les logiciels BIM et le portail client myPERI, PERI propose également des technologies de capteurs pour déterminer les conditions des matériaux, ainsi que de nombreuses autres technologies innovantes.

PERI soutient la transformation numérique en période de pénurie de compétences

Toutes les solutions PERI ont un point commun : elles simplifient la mise en oeuvre des projets de coffrage et d'échafaudage, et sont conçues pour une facilité d'utilisation et un bénéfice utilisateur élevé. " Grâce à nos solutions numériques, nous sommes en mesure de générer une valeur ajoutée supplémentaire pour les processus fondamentaux de nos clients. La transformation profonde des méthodes et des processus de construction impulsée et permise par la technologie numérique nous permet d'augmenter considérablement l'efficacité, la sécurité et l'automatisation ", explique Michel Seeger, responsable des produits et services numériques du groupe PERI.



Que ce soit au bureau ou sur le chantier de construction : les solutions de conception numérique de PERI simplifient la planification du processus des projets de coffrage et d'échafaudage et offrent une visualisation réaliste de la conception du projet. Allant des applications à forte valeur ajoutée liées aux produits pour des calculs simples avec les systèmes PERI et des logiciels complets à des outils qui donnent vie à la conception grâce à la réalité augmentée et virtuelle : le portefeuille de produits et services est constamment élargi.



En outre, l'offre numérique de PERI aide les entreprises à lutter activement contre la pénurie de travailleurs qualifiés dans le secteur de la construction et à préparer l'avenir de leurs activités. Avec des processus de travail automatisés ainsi que des conditions de travail plus ergonomiques, plus propres et plus sécurisées, l'utilisation des outils PERI crée de nouvelles opportunités pour retenir le personnel qualifié à long terme.



Les visiteurs de la bauma pourront essayer les logiciels et les outils PERI, et expérimenter numériquement des exemples de projets lors d'un échange avec des experts. Les personnes intéressées auront l'occasion de s'immerger dans la réalité étendue directement sur le site ou de se familiariser avec les possibilités de conception étendue des différentes applications. En outre, PERI offre également une perspective de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir des applications numériques.

Des processus de bétonnage optimisés grâce à la technologie des capteurs PERI

PERI utilise son expertise en tant que fournisseur de solutions complètes tout au long de la chaîne de valeur ajoutée et, avec le PERI InSite Construction (ISC), présente également une gamme de capteurs qui comporte l'ensemble des données du processus de bétonnage, et complète de manière optimale les systèmes de coffrage courants. Grâce à la surveillance numérique de la température, à la détermination de la maturité du béton et à la surveillance de la pression du béton, la technologie des capteurs entre en jeu là où des travailleurs hautement qualifiés et de nombreuses années d'expérience en matière de bétonnage peuvent faire défaut. Elle aide le personnel de chantier à prendre des décisions éclairées sur le processus de bétonnage. Par exemple, le moment optimal de décoffrage peut être déterminé sur la base de données significatives en temps réel, sans avoir à s'appuyer sur des tableaux et des valeurs empiriques. En outre, l'analyse numérique du béton se caractérise par sa durabilité, car les formulations de béton modifiées et adaptées peuvent également être analysées sans problème.

Un regard sur l'avenir de la construction

Le secteur de la construction évolue plus rapidement que jamais et a besoin d'ingéniosité et de créativité. Compte tenu de l'évolution mondiale des pénuries de main-d'oeuvre et de logements, l'augmentation de la productivité est un défi majeur pour le secteur de la construction. PERI s'engage donc activement dans la recherche de technologies disruptives qui ont le potentiel de révolutionner l'industrie de la construction et la construction de logements à l’avenir. Au cours de la visite du stand, les visiteurs pourront assister à une démonstration en direct du processus d'impression avec l'imprimante 3D pour la construction, et en apprendre davantage sur le portefeuille complet de services de l'équipe d'impression 3D de PERI. En outre, PERI présentera de nouvelles possibilités pour la construction automatisée de structures en béton armé.

Les visiteurs du salon pourront essayer les logiciels et outils de PERI et expérimenter numériquement des exemples de projets lors d'un échange avec des experts. Les personnes intéressées auront ainsi la possibilité de s'immerger dans la réalité étendue directement sur le site ou de découvrir les possibilités de conception étendues des différentes applications.

