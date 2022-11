À la bauma, PERI se concentre sur le développement durable et la viabilité future avec ses innovations

À la bauma, PERI se concentre sur le développement durable et la viabilité future avec ses innovations Communiqué | 18.11.22

Partager sur :

Du 24 au 30 octobre 2022, le hall d'exposition de PERI, situé dans la zone nord à Munich (stand FN 719) aura pour devise "Shaping the Future". Outre des installations impressionnantes, des démonstrations en direct, des échanges et des événements, le fabricant de coffrages et d'échafaudages réservera bien d'autres surprises aux visiteurs. Par exemple, PERI présentera de nouveaux développements innovants dans le secteur des coffrages de voiles, ainsi que des solutions complémentaires durables et numériques pour les systèmes de coffrages de dalles.