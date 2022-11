+ HAUTE, + FINE, + BELLE, + DESIGN, K•LINE fait évoluer sa fenêtre lumière !

La fenêtre K•LINE évolue : ferrage invisible, ouverture à 180°, battue de 50 mm avec poignée centrée, hauteur à 2,70 m, poignée sans embase laquée de la couleur de la menuiserie.

+ Haute : jusqu'à 2700 mm de haut

Depuis quelques années, la part de surface vitrée dans l’habitat ne cesse de croître afin de profiter d’un maximum d’apports solaires et de lumière naturelle.

Déjà inscrite dans cette tendance avec sa baie coulissante grandes dimensions lancée en 2021, K•LINE va encore plus loin aujourd’hui avec sa nouvelle fenêtre à frappe, en proposant des ouvrants allant jusqu’à 2 700 mm de haut (contre 2 350 mm pour les châssis standards), et toujours en ouvrant caché !

Les portes-fenêtres s’harmonisent ainsi parfaitement avec les baies coulissantes de la marque, permettant à la fois d’avoir un alignement des hauteurs de châssis dans un même espace, et un même design intérieur et extérieur.

+ Fine : nouvelle battue de 50 mm, poignée centrée

Dans la version 2022 de sa nouvelle fenêtre, K•LINE propose une poignée centrée qui permet d’avoir une battue encore plus fine - seulement 50 mm d’épaisseur contre 86 mm en standard - et d’offrir toujours plus de lumière naturelle.

La finesse de ses lignes, véritable signature K•LINE, lui confère un design minimaliste souligné par une nouvelle poignée centrée à l’esthétique pure et raffinée.

Disponibles dès l’automne 2022, cette option de poignée centrée est proposée sur les françaises et oscillo-battants 2 vantaux.

+ Belle : ferrage invisible, ouverture à 180°

Dédiée à la lumière et au design, la nouvelle fenêtre K•LINE offre une évolution majeure en matière d’esthétique et de confort : un nouveau ferrage invisible permettant une ouverture à 180°.

Disponible à l’automne 2023, cette innovation, proposée en option et sans plus-value pour les oscillo-battants, deviendra incontestablement le nouveau standard K•LINE à terme.

Nouvelle poignée sans embase laquée de la couleur de la menuiserie



Pour sa nouvelle fenêtre comme pour ses autres produits, K•LINE apporte un soin tout particulier au design et s’attache à proposer des options de personnalisation pour laisser le choix à chacun de penser son intérieur à son image.

Pour sa nouvelle fenêtre, K•LINE enrichit son offre d’accessoires de 3 nouveaux modèles de poignées design, dont une nouvelle poignée sans embase qui peut être laquée dans la couleur du châssis. La poignée devient ainsi un véritable marqueur design de la fenêtre en accord avec les tendances contemporaines et qui s’adapte à tous les styles.

Sans compromis sur les performances techniques



La fenêtre Lumière K•LINE évolue tout en conservant tous les atouts qui ont fait son succès.

Disponible en double et en triple vitrage, elle affiche une haute isolation thermique (Uw jusqu’à 1,4 W/m²) et acoustique (RA,tr jusqu’à 30 dB).

Disponible dans une large offre de dormants, elle bénéficie désormais d’un nouveau seuil PMR identique à celui déjà installé sur les portes d’entrée K•LINE.

Dernière innovation, la nouvelle fenêtre K•LINE se dote, en option, d’un nouveau profil de tirage extérieur. Pratique et très discret, il fait office de poignée pour pouvoir facilement refermer l’ouvrant depuis l’extérieur, une houssette maintenant le vantail plaqué.