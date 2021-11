Le bois, matériau noble et naturel, offre en architecture des possibilités infinies de création. Knauf joue la carte de l’audace en intégrant le bois au cœur des bâtiments avec les dalles en laine de bois Organic.

La collection Organic dispose d’une large palette de coloris et motifs personnalisables (Organic Creative) qui sublimeront les murs et plafonds de tous vos projets sans exception. Outre ses qualités esthétiques, Organic est aussi reconnu pour ses performances acoustiques. En effet, la laine de bois permet de maîtriser la réverbération des bruits et garantit ainsi un confort acoustique remarquable dans toutes les situations données. Les dalles Organic sont également issues de la seule usine de laine de bois implantée en France pour des projets toujours plus responsables.

Groupe Réalités, Saint-Herblain (44)

Organic Elements / Maîtrise d’œuvre : Synk (44)

Entreprise de pose : APM plafond (49) Simulation Organic Creative Impression

Photo à la une : House of CoDesign, Saint-Ouen (93) – Cafétéria / Organic Blanc / Architecte : Six Architectes

Pour en savoir plus exit_to_app