La nouvelle médiathèque de Magnanville, inaugurée en février 2020, a été aménagée dans une bâtisse du 18e siècle, dernièrement occupée par la famille Grenier. Deux extensions vitrées ont été réalisées, de part et d’autre de l’édifice. Un mariage heureux entre bâti ancien et architecture contemporaine.

Le Grenier des Arts : un lieu chargé d’histoire

Le Grenier des Arts : le nom de la nouvelle médiathèque de Magnanville (Yvelines), voté par le conseil municipal des enfants, après une concertation citoyenne, ne doit rien au hasard. Il rend hommage, sous forme de clin d’oeil, à la famille Grenier, la dernière à avoir habité cette élégante bâtisse, érigée au 18ème siècle et située rue de la Mare Pasloue. Le Grenier des Arts, inauguré en février 2020, marie ainsi la nouvelle vocation culturelle du lieu et son passé familial. Le domaine a été acquis par l’établissement public foncier régional d’Ile-de-France en 2013.

À partir de cette date, la collectivité a décidé une réhabilitation-extension, pour une transformation en un lieu de vie et de culture. Un an de travaux a été nécessaire pour transformer l’ancienne demeure en équipement culturel moderne.

Peu avant l’inauguration, la grande famille Grenier (le couple de propriétaires a eu 5 enfants, qui ont grandi dans ces murs) a pu visiter en avant-première l’équipement public. Non sans émotion, en constatant que la façade, les éléments intérieurs, les arcs de portes…, avaient été conservés. « C’est superbe… vraiment très joli. Cette maison, c’était le point de rencontre de tout le clan. Je suis sûre que la suite va être aussi radieuse ! », s’exclame Christine Moulin (née Grenier). « Je suis stupéfait de ce qui a été fait, encense François Grenier. Je retrouve l’esprit de la famille. Il a bien sûr été modifié, mais ça, c’est la vie… » Avant de désigner, dans le parc, un arbre séculaire, qui ravive en lui d’anciens souvenirs. « C’est un mûrier, que j’ai sauvé de la tronçonneuse d’un bûcheron incompétent », sourit-il. Et pour cause : le mûrier en question date de l’époque de… Henri IV ! Il a été déplacé pour permettre l’extension du bâtiment. « Le passage entre les 60 ans d’une famille (les époux Grenier avaient élu domicile dans les années 50) et les habitants de Magnanville constitue une bonne transmission de témoin. C’est du beau boulot », complète Bernard Grenier. La médiathèque comporte plusieurs espaces : jeunesse, adultes, bureaux et postes informatiques, ainsi qu’une salle pour des projections et des conférences. À l’extérieur, les jardins ont été aménagés, avec des espaces de détente et un kiosque, tout en conservant le patrimoine arboricole.

Deux volumes vitrés qui mettent en valeur le patrimoine bâti et le parc

Créés de part et d’autre du patrimoine bâti préexistant, les deux volumes vitrés s’intègrent harmonieusement dans leur environnement, s’effaçant presque. L’ancienne maison familiale, faite de pierres en moellon, d’enduits en façade, de moulures et d’arcades, constitue désormais l’espace central de la médiathèque. « L’objectif a été de créer un lieu apaisant et lumineux pour les utilisateurs, en lien avec la nature environnante, résume l’architecte Pierre Duhan (cabinet Axis Architecture). Les deux extensions vitrées répondent à ces objectifs. À l’intérieur, la lumière y pénètre généreusement. » Chacune des salles offre une vue à 360 degrés, « un atout spécifique à ce projet. Il y a une connexion directe, un jeu permanent, entre intérieur et extérieur », ajoute-t-il.

Les vitrages extérieurs, de type argenté, agissent tels des miroirs, reflétant les espaces naturels et boisés du parc, et protégeant des regards les agencements intérieurs. « Quand on regarde de l’extérieur, il se dégage une continuité de l’ensemble des façades », observe Pierre Duhan. Les grandes façades vitrées, peu chargées en menuiseries aluminium, s’élèvent avec élégance. « En termes de gabarit et de volumétrie, les proportions sont pertinentes. Les menuiseries de Profils Systèmes sont peu épaisses sur ce projet, environ 55 millimètres. » De manière générale, l’architecte utilise déjà les gammes de Profils Systèmes, sur plusieurs types d’établissements recevant du public. « Elles présentent un design épuré, sont simples de mise en oeuvre et répondent aux performances énergétiques exigées dans les réglementations thermiques, remarquet- il. Leurs solutions permettent un apport de lumière très important. C’est devenu un enjeu fort pour les caractéristiques écologiques des bâtiments. »