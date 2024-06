Accompagner les futurs architectes pour relever les défis de la construction de demain

" Depuis quelques années, les étudiants sont très intéressés par la redécouverte de techniques traditionnelles tombées en désuétude et par des matériaux durables tels que la brique et le plâtre. Ils recherchent des alternatives à la construction standard et au béton armé. Le procédé constructif traditionnel des voûtes catalanes fait l’objet d’un enseignement proposé aux étudiants de Licence 3 et de Master et d’un Workshop dédié. Les objectifs de ce workshop sont de mettre la main à la pâte, de se familiariser avec les contraintes d’un chantier (gestion, nettoyage…) et de valoriser une construction économe en matériaux. . " Nicolas André