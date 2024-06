Lumière sur les balcons grâce à un verre feuilleté plus résistant à l’impact et à la flexion

Ce qui pénalise leurs délais de livraison, leurs coûts et leur bilan carbone. Une nouvelle solution pour le résidentiel et les bureaux vient d’être testée par le CSTB. Elle permet d’éviter la trempe du verre pour les garde-corps fabriqués avec le verre Stratobel Strong (épaisseurs 88.2 et 1010.2) et les rails métalliques Logli Massimo 810 MR et LM.



Stratobel Strong est un verre feuilleté de sécurité composé de deux verres assemblés par des intercalaires PVB spécifiques beaucoup plus rigides que des intercalaires PVB standard. Il offre une résistance à l’impact et à la flexion plus élevée selon l’avis technique 6/22-2437-V1. AGC s’est associé à un fabricant de rails pour obtenir une solution complète de garde-corps “rail de fixation + verre Stratobel Strong” testée en laboratoire agréé et approuvée selon le cahier 3034 du CSTB.

tableau des solutions testées et validées

L’empreinte environnementale du Stratobel Strong peut être éditée sur le Glass Configurateur d’AGC (valeur du PRG - Potentiel de Réchauffement Global). Certifié A+ en matière d’émissions de composés organiques volatils et Cradle to Cradle au niveau Bronze, le Stratobel Strong est recyclable à 100 % dans un four de production de verre après séparation du PVB par une société de recyclage.