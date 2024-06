Isover change ses emballages pour les rendre entièrement recyclables

Les nouveaux films d'emballage plastiques des rouleaux de laine de verre Isover sont désormais entièrement transparents ou avec une surface encrée inférieure à 10 %, permettant d'en faire des packs entièrement recyclables en boucle fermée. Isover ne s’arrête pas uniquement à cette démarche engageante, la marque a également diminué la quantité de plastique et intégré de la matière recyclée dans ses emballages.

Moins d'encre dans les emballages

Le packaging jaune laisse désormais place à un emballage plus épuré et moderne avec une légère touche du jaune emblématique de la marque. En privilégiant des films transparents, Isover envoie un signal fort sur ses engagements en faveur du développement durable. Le recyclage en boucle fermée garantit que les emballages soient collectés, recyclés et réutilisés par la suite.

L’utilisation de films transparents ou avec un taux d'encre de moins de 10 %, permet une massification de leur collecte puisqu'ils viendront s'ajouter aux autres films transparents existants. Cette démarche encourage surtout l’acte de tri : les plastiques transparents ont une plus grande valeur sur le marché comparé aux plastiques colorés qui ne sont recyclables qu’en downcycling* (recyclé en sacs poubelles essentiellement).

* Procédé par lequel on transforme un déchet matériel ou un produit inutile en un nouveau matériau ou produit de qualité ou de valeur moindre.

Les rouleaux en laine de verre revêtus kraft sont emballés dans un film entièrement transparent. Le kraft devient désormais le support sur lequel figurent toutes les informations du produit, auparavant présentes sur le packaging.

Pour les produits nus, revêtus voile ou alu, la communication sur l’emballage se limite à 10 % de taux d’encrage. La surface encrée des nouveaux emballages ne dépasse pas les 10 %, permettant ainsi un recyclage en boucle fermée des packs. Les emballages sont ainsi triés, collectés et recyclés pour redevenir de la matière première pouvant être réutilisée pour faire de nouveaux films transparents.

Ces nouveaux emballages permettent toujours une diminution du volume des produits de 80 %. Une démarche qui facilite leur manutention et leur transport et réduit également la quantité de camions sur les routes tout en favorisant la baisse de la quantité d’émissions de CO 2 .

Augmenter la part de recyclé

Les films des rouleaux intègrent maintenant 30 % de matière recyclée, limitant ainsi la consommation de plastique vierge. Certains films emballant les palettes contiennent quant à eux jusqu’à 50 % de matière recyclée.

Diminuer la quantité de plastique

Pour les emballages de ses rouleaux, Isover a réduit la quantité de matière plastique de 3,8 %.

Un emballage conçu avec les clients et les fournisseurs

Isover a intégré les besoins et contraintes des fournisseurs ainsi que les retours et idées des clients dans le processus de réflexion sur la volonté de passer à des packs recyclables en boucle fermée. Cette co-création d'un packaging plus respectueux de l'environnement répond aux contraintes techniques des clients, notamment celle de conserver la même résistance qu'auparavant : aucun compromis n'a été fait sur la résistance et les propriétés mécaniques des films qui assurent toujours la parfaite compression de nos produits et limitant ainsi le nombre de camions sur les routes.



" Nous sommes fiers d'avoir co-développé avec nos clients et fournisseurs ces packs plus vertueux. Ces nouveaux emballages recyclables et éco-conçus signent une étape supplémentaire de la marque en faveur de l'accélération de l'économie circulaire et la baisse de notre empreinte environnementale. " Lucie Charbonnier, Directrice RSE et Développement Durable Isover-Placo®.

Une action qui s'inscrit dans le projet global de recyclage d'Isover

Parce que la transition écologique passe aussi par la transformation de l’industrie, Isover œuvre à faire évoluer ses modes de production pour réduire son impact sur l'environnement.

La laine de verre Isover est fabriquée avec en moyenne 50 % et jusqu’à 80 % de verre recyclé .

. Isover est le pionner du recyclage des déchets de laine de verre issus de chantiers de déconstruction avec 2 fours de recyclage en France.

Pour accompagner ce changement fort, Isover lance une campagne de communication et dévoile son slogan "On est vert de lâcher le jaune".



Ce lancement sera accompagné d’un dispositif PLV* dédiés aux professionnels.

Pour en savoir plus exit_to_app