ACTIS renouvelle avec succès la certification ISO 9001:2015 de l’ensemble de ses sites de production et de son siège social

Démarche volontaire d’une entreprise, la norme ISO 9001:2015 est reconnue pour la création, la mise en œuvre et le maintien d’un système de management de la qualité. Reposant sur le concept d’amélioration continue, elle aide les entreprises à gagner en efficacité en proposant des produits et des services qui répondent aux exigences des clients en matière de qualité et de conformité. Elle s’appuie sur les principes suivants : orientation client, leadership, collaboration, approche processus, amélioration, prise de décision fondée sur des preuves, gestion des relations avec les parties intéressées.



Suite aux audits réalisés par l’AFNOR, le renouvellement de la certification ISO ISO 9001:2015 a été délivré à Actis pour ses cinq sites de production et son siège social. Le système de management a été reconnu comme pleinement efficace et sans aucune non-conformité.



L’auditeur a souligné 12 points forts parmi lesquels :

un plan stratégique clairement défini, décliné de façon très méthodique par process et se traduisant par des plans d’actions suivis de manière très précise ;

un processus de suivi et de pilotage normatif sur les nouveaux produits ;

un environnement de travail favorable tant dans les usines que dans locaux administratifs intégrant des lieux de détente et des fonctionnalités remarquables pour apporter du bien-être au travail ;

le professionnalisme des équipes engagées dans l’application de la norme ;

une forte implication de la direction et de l’ensemble de l’encadrement ;

la nouvelle organisation commerciale segmentée par marché (ITI, ITE et négoces) avec des équipes dédiées pour toujours mieux servir ses différents clients.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu la certification ISO 9001:2015. Cette norme reflète en tous points notre politique qualité de plus haut niveau qui constitue un des piliers phares de la stratégie d’Actis et fait partie de son ADN » explique Julien Bousquet, Directeur QHSE d’Actis.

