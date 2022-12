Actis, acteur économique de l’Occitanie, soutient l’Association « Un lieu pour l’utopie » en l’aidant à isoler la toiture d’un de ses bâtiments

Engagé depuis 40 ans dans la préservation du patrimoine architectural français et dans le cadre de ses actions de mécénats, Actis soutient l’Association « Un lieu pour l’Utopie » dans la rénovation de la toiture de sa ferme médiévale du XIVème siècle, située en plein cœur du Laurageais, à Biès (31). Le fabricant d’isolants réflecteurs alvéolaires basé en Occitanie a fourni 240 m² de Triso-Toiture pour assurer l’isolation d’un des corps de la dépendance.

Un patrimoine menacé

Créée en 2003, l’association « Un lieu pour l’Utopie », reconnue d’intérêt public, accueille des personnes fragilisées confrontées à des difficultés diverses. Elle a pour objectif de mettre gratuitement à disposition des locaux à des organisations à but social, artistique ou pédagogique ainsi qu’à des particuliers afin de les aider à concrétiser leurs projets altruistes.

Elle regroupe une trentaine d’adhérents.

L’association développe ses activités sur le site de Biès (31), en plein coeur du Laurageais, dans une ferme médiévale fortifiée du XIVème siècle. Ses bâtiments occupent une superficie de 400 m2 (hors bâtisse centrale, lieu d’habitation des propriétaires). Ils se décomposent en plusieurs corps de dépendance dont un de 240 m2 abritant un studio, un dortoir et une cuisine dont l’état de la toiture nécessitait une totale réfection pour continuer à recevoir les résidents occasionnels et permanents.



Pour engager ces travaux d’envergure nécessitant une isolation par l’extérieur et la pose de nouvelles tuiles, l’Association « Un lieu pour l’utopie » a lancé un appel au don auprès d’entreprises de la région.

Un toit hautement isolé, fruit du mécénat d'Actis

Engagé depuis 40 ans dans la préservation du patrimoine architectural français et dans le cadre de ses actions de mécénat, Actis a immédiatement répondu favorablement à cet appel en fournissant 240 m2 de Triso-Toiture.



« Soutenir l’action d’une association humaniste comme Un lieu pour l’Utopie, qui comme nous, est engagée au cœur de la Région Occitanie, prenait tout son sens. Garantir un lieu de vie et d’activité sain et bien isolé nous a semblé naturel afin qu’elle puisse continuer à exercer son activité solidaire au cœur du territoire. » Laurent Thierry, PDG ACTIS.



Solution d’isolation souple haute performancen, Triso-Toiture est composé d’un isolant alvéolaire réflecteur avec pare-vapeur (Triso Hybrid’) et d’un isolant alvéolaire réflecteur respirant avec écran HPV intégré (Bost’R Hybrid’). « « Grâce à ses performances, l’isolant Triso-Toiture nous a permis de ne pas rehausser la toiture. Avec un isolant traditionnel, nous aurions dû utiliser un modèle de 24 cm d’épaisseur pour obtenir une résistance thermique aussi efficace (R> 6,20 m2.K/W). Il est posé sur volige avec contre-liteaux pour assurer la lame d’air intermédiaire. Le pare-vapeur et le pare-pluie intégrés représentent un réel atout en terme de rapidité de pose : en une journée, la toiture était totalement étanche à l’eau et en 3 jours, nous avons réalisé à 4 compagnons l’isolation complète de la couverture » explique Maxime Van den Bussche, charpentier installé à Ramonville Saint-Agne au sud de Toulouse qui supervise ce chantier associatif.

Triso-Toiture d’Actis assurera ainsi le confort thermique en été comme en hiver, l’isolation phonique et l’étanchéité à l’air de ce bâtiment, de façon stable et durable. Rappelons que sa structure alvéolaire brevetée permet, grâce à la très basse émissivité des films réflecteurs, d’exploiter les qualités naturelles isolantes de l’air.

Grâce au mécénat d’Actis, l’Association « Un lieu pour l’utopie » va ainsi continuer à accueillir cet hiver des personnes en difficultés, mission principale de l’association