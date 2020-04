Pour la toiture, la façade ou l’éco-habitat, toutes les solutions globales d’EDILIANS s’inscrivent dans une perspective de construction durable. Le nouvel écran de sous-toiture AERO TOP 30 illustre parfaitement cette volonté du spécialiste de l’enveloppe du bâtiment de proposer une offre de produits toujours plus techniques, inaltérables et performants.

Proposé en exclusivité par EDILIANS, AERO TOP 30 est un écran souple de sous-toiture composé d’une membrane support en polypropylène non tissé et d’une membrane fonctionnelle en polyéthylène aux propriétés uniques de durabilité et d’étanchéité.



Grâce à sa technologie innovante et à sa structure respirante hautement perméable à la vapeur d’eau (HPV), l’AERO TOP 30 additionne les performances :

une excellente imperméabilité à la pluie et une insensibilité à l’humidité,

une résistance mécanique (résistance à la traction R2) exceptionnelle tout en étant extrêmement léger,

une longévité à toute épreuve

Inédites, ces propriétés techniques renforcées permettent à l’AERO TOP 30 de préserver durablement l’étanchéité de la toiture et les performances thermiques du bâtiment. Raison pour laquelle il bénéficie d’une garantie de base de 15 ans.

Cette dernière est étendue jusqu’à 30 ans si l’écran de sous-toiture AERO TOP 30 est associé à des tuiles terre cuite et accessoires garantis 30 ans EDILIANS*.

Caractéristiques techniques

Dimensions rouleau : 1,5 x 50 m soit 75 m 2 de surface couverte

de surface couverte Conditionnement : 12 rouleaux par palette

Résistance mécanique à la traction R2

Entraxe maximum entre chevrons de 60 cm

Grammage : 145 g/m 2

Étanchéité au vent : avec ou sans mono bande adhésive

Étanchéité à l’eau : norme EN 13859-1

Avec le nouvel écran de sous-toiture AERO TOP 30, EDILIANS offre plus que jamais un véritable gage de sérénité pour les artisans couvreurs et de longévité pour leurs clients particuliers quant à l’étanchéité de leur couverture.



*Les conditions de la garantie de base de 15 ans et de son étendue jusqu’à 30 ans sont applicables et disponibles sur demande à Edilians ou ses revendeurs.