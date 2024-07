EDILIANS GROUP : Rapport RSE 2024 « SUSTAINABLE ROOFING »

Avec des objectifs quantifiables pour 2025 et 2030 s’articulant autour de quatre piliers structurants, EDILIANS GROUP, en tant qu’acteur majeur des transitions énergétiques et environnementales, a bâti sa politique RSE avec la volonté d’inspirer un nouveau modèle pour l’ensemble de l’industrie de son secteur. La dernière édition de son rapport RSE illustre quelques avancées significatives réalisées en 2023 sur lesquelles il s’engage aujourd’hui et pour les années à venir :

→ L’Humain en proposant des parcours humains enrichissants avec la signature en juin dernier, en France, d’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle femmes-hommes, la diversité et le handicap, venant expliciter les moyens d’actions du Groupe sur ces trois engagements.

En 2023, EDILIANS GROUP a organisé son premier DuoDay sur le territoire national pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. En parallèle, pour renforcer la sécurité de l’environnement de travail et des équipements, 700 tournées FORCE (Formation, Observation, Réaction, Contrôle, Equipe) se sont déroulées sur les sites de production.

→ L’Environnement en réduisant massivement son empreinte carbone grâce à l’acquisition de Ceritherm, fabricant de fours industriels pionnier de l’efficacité énergétique, venant renforcer le savoir-faire d’EDILIANS GROUP en matière de décarbonation de son outil industriel. À cela

s’ajoute le déploiement du projet Electron pour la réduction des consommations électriques et l’obtention de la certification ISO 50001 pour 3 nouveaux sites portant à 11 usines sur 14. Avec une réduction de 5,5% des émissions directes de carbones par tonne de tuiles produites réalisées en France par rapport 2021, la trajectoire d’EDILIANS Group est conforme à son objectif de -30% en 2030 !

→ L’Ancrage Local par la formation annuelle de plus de 200 couvreurs à l’Académie Edilians et dans ses six centres en région sur son offre complète dédiée à la rénovation énergétique et à l’intégration des énergies renouvelables avec, en 2023, 400 d’entre eux ayant bénéficié de la

formation à l’habilitation électrique BP pour la pose de solutions photovoltaïques.

→ La Gouvernance en confirmant son soutien aux 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies. Parallèlement, l’entreprise renouvèle sa médaille d’argent EcoVadis en France et l’obtention de la médaille platine par Edilians Tech.

Tous ces moyens humains, techniques et financiers sont mis en place pour consolider un véritable savoir-faire européen dédié au confort et à la protection durable de l’habitat, conformément à « la volonté d’EDILIANS Group qui oriente sa trajectoire de développement et sa stratégie RSE avec pour objectif d’être là dans 100 ans » conclut Pascal Casanova, Président Exécutif EDILIANS GROUP.

