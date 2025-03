Le groupe Edilians dévoile la version 2.0 de son unité de production de tuiles de Pargny-sur-Saulx. L’entreprise a investi plusieurs millions d’euros pour moderniser ce site situé dans la Marne. Une modernisation qui rime avec robotisation, avec l’arrivée notable de cinq AGV, des véhicules autonomes transporteurs.

Peut-on à la fois être une unité de production âgée de plus de 200 ans, tout en étant la plus moderne du groupe Edilians ? Le site de production de tuiles de Pargny-sur-Saulx, dans la Marne, tend à relever le défi.

En 2024, l’entreprise a investi 8 millions d’euros afin de moderniser la partie dédiée à la fabrication ainsi qu’à la coloration des tuiles, et optimiser l’installation d’un point de vue énergétique.

Une nécessité à tout point de vue, avec dans un premier temps la volonté de rajeunir un site de production datant de 1811. C'est à cette année que la famille Huguenot, fondatrice du groupe Edilians, a développé la première tuilerie-briquerie.

Par ailleurs, cet investissement permet à l’entreprise de poursuivre de façon concrète son plan de décarbonation. Le groupe a pour objectif de diminuer à hauteur de 30 % ses émissions d’ici 2030, et ce, pour l’ensemble de ses activités industrielles.

Des robots pour faciliter les conditions de travail

Le site de Pargny-sur-Saulx, qui s’étend sur 20 hectares, a donc été entièrement réhabilité. L’unité bénéficie désormais d’une robotisation de dernière génération, grâce notamment à des véhicules autonomes guidés, dédiés à à l’automatisation et l’optimisation des flux logistiques dans l’usine.

Au total, le groupe Edilians s’est doté de 5 AGV (Automated Guided Vehicle) pour son usine marnaise. Ces véhicules autonomes guidés transportent les produits tout au long du process de fabrication. Leur technologie avancée garantit une co-activité optimale avec les opérateurs, qui verraient ainsi leurs conditions de travail grandement améliorées.

Au second plan, un AGV transportant un support métallique sur lequel seront placées des tuiles - crédit photo : Edilians - Baptiste Ney/Pcom

Capables de transporter des charges de plusieurs tonnes, ces AGV « se relaient constamment pour recharger les batteries. Un roulement se met en place tout au long de la journée, afin d’avoir constamment un robot en action », nous explique Maxime Coutouly, directeur général de Edilians France, au cours de la visite du site.

Cette innovation fait de Pargny-sur-Saulx un site pilote pour cette technologie de pointe.

Des investissements massifs à hauteur de 100 millions d’euros

En plus d’avoir optimisé les performances industrielles du site et sa sécurité, les investissements réalisés à Pargny-sur-Saulx s’inscrivent dans la continuité du plan de décarbonation, initié par le groupe Edilians en 2021.

D’un coût total de 100 millions d’euros, ce plan vise à réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise sur l’ensemble de ses activités industrielles, et ainsi à diminuer à hauteur de 30 % ses émissions directes de CO² d’ici 2030 au niveau du groupe.

La modernisation du site de Pargny-sur-Saulx y contribue par ailleurs avec une baisse de 1 000 m³/an de sa consommation d’eau potable et d’environ 900 tonnes de CO², grâce à un travail d’optimisation réalisé sur le four. Sans compter une réduction de la consommation électrique annuelle de 200 MWh, obtenue par l’installation d’éclairages LED. de moindre puissance, en remplacement des luminaires d’ancienne génération et de motorisations à faible consommation.

Autant d’actions concrètes qui valent au site de production de Pargny-sur-Saulx d’Edilians Group d’être certifié ISO 50001 (management de l’énergie), depuis 2024.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Edilians - Baptiste Ney/Pcom