AGÉCIC présente son nouveau catalogue de formations 2024, une année résolument sportive !

L’actualité dans notre secteur est plus que jamais dynamique, avec de nouvelles obligations réglementaires à fort impact sur nos métiers : le décret et l’arrêté relatifs à l’entretien annuel obligatoire des appareils de chauffage à combustibles solides, au ramonage des conduits de fumée (application 1er octobre 2023) ; l’arrêté relatif aux critères techniques des combustibles bois destinés au chauffage (application 1er septembre 2023) ; la Loi de finance 2024 et les nouvelles modalités des dispositifs MaPrimeRénov’ ; le Livre Blanc 3Cep ; les obligations de surveillance de la Qualité de l’air intérieur… Cette liste n’est pas exhaustive et c’est pour cela que nous actualisons nos formations AGECIC « en temps réel ».

Près de 60 modules en inter-entreprises dans les domaines tels que la fumisterie, la rénovation énergétique, le bois énergie, la ventilation et la qualité de l’air intérieur… Avec un taux de satisfaction clients de 94 %, toute l’équipe de AGÉCIC est plus que jamais présente à vos côtés pour vous garantir des formations de qualité, adaptées à vos besoins et à ceux de vos collaborateurs. Pour en savoir plus exit_to_app