Vaillant devient partenaire du WWF

Avec son programme RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) SEEDS, Vaillant s’est engagé depuis 2011 dans une démarche de transition environnementale et sociétale durable.

Depuis fin 2023, la marque a pris un nouveau tournant en s’associant à l’ONG WWF afin de promouvoir des solutions de chauffage respectueuses du climat.

Faire avancer ensemble la transition énergétique

Environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre en France sont générées par le secteur du bâtiment. Pour atteindre les objectifs climatiques définie par la Stratégie Nationale Bas Carbone, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment doivent être réduites de plus de 49 % d'ici 2030. Vaillant et WWF vont travailler ensemble pour promouvoir auprès des consommateurs les pompes à chaleur comme une solution plus durable pour un chauffage respectueux de l’environnement. Cette technologie utilise en effet jusqu’à 75 % d’énergie renouvelable provenant de la terre, du sol ou de l'air.

Réduction des gaz à effet de serre

WWF et Vaillant vont également travailler ensemble sur l’accélération de la stratégie de développement durable du groupe Vaillant. L'accent sera d'abord mis sur la réduction des gaz à effet de serre dans les activités de l'entreprise avec pour objectif une réduction de ses émissions de 50 % d’ici 2030 puis la décarbonisation complète de ses activités commerciales d'ici 2050.

