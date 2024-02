Réalisez vos formations Qualibois Air et Eau avec l’AGECIC

Formations RGE Devenir référent technique Equipements biomasse.

Objectifs des formations : Maîtriser les règles de mise en œuvre des foyers, inserts et poêles à granulés de bois (Qualibois Air) ou maîtriser l’installation de chaudières domestiques manuelles et automatiques bois énergie (Qualibois Eau) dans le respect des règles de l’art et de la réglementation en vigueur.

La mention RGE « Reconnu Garant de l'Environnement » est une reconnaissance accordée par les pouvoirs publics aux professionnels du bâtiment et des énergies renouvelables engagés dans une démarche de qualité. Les entreprises et artisans titulaires de la qualification RGE peuvent réaliser des travaux éligibles aux aides publiques et au CITE. Les entreprises sous-traitantes doivent, elles aussi, être titulaires de la mention. Une fois la formation réussie, vous devez déposer une demande de qualification auprès d'un organisme agréé.



« Qualibois Eau » : l’AGECIC vous propose 4 dates de formation sur le 1er semestre 2024.

AG6 | RGE - Devenir référent Equipement biomasse vecteur Eau : chaudières bois et granulés, poêles hydrauliques (Qualibois Eau)

Public : Installateurs expérimentés de chaudières bûches & granulés et poêles hydrauliques désireux d'obtenir la qualification RGE Qualibois Eau.



3 jours en présentiel – programme détaillé.

Place(s) disponible(s) les :

→ 24, 25 & 26 avril 2024 à Buzançais (36)

→ 4, 5 & 6 juin 2024 à Tourcoing (59)

→ 5, 6 & 7 juin 2024 à Saint-Benoit-de-Carmaux (81)

→ 26, 27 & 28 juin 2024 à Granzay-Gript (79)

AG9 | RGE - Devenir référent technique Equipements biomasse vecteur Air : poêles, inserts, foyers (Qualibois Air)

Public : Installateurs d'appareils indépendants bois énergie : poêles - inserts & foyers bûches & granulés de bois désireux d'obtenir la qualification RGE Qualibois Air.



3 jours en présentiel – programme détaillé.

Place(s) disponible(s) les :

→ 12, 13 & 14 mars 2024 à Tourcoing (59)

→ 19, 20 & 21 mars 2024 à Bonson (42)

→ 23, 24 & 25 avril 2024 à Granzay-Gript (79)

→ 4, 5 & 6 juin 2024 à Granzay-Gript (79)

→ 5, 6 & 7 juin 2024 à Albi (81)

Retrouvez toutes les formations Qualibois ci-dessous.

