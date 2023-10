Aides à la rénovation énergétique : besoin d’outils pour les comprendre ?

Pour que la rénovation énergétique des bâtiments soit largement déployée, il est essentiel que les acteurs-clés de la filière parviennent à s’approprier les nombreuses aides financières publiques et privées disponibles.

C’est précisément la mission du programme OSCAR, lancé en 2022 en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique, l'ADEME, l'Anah, la CAPEB, la FFB, la FDMC et Coédis.

Pour y parvenir, des solutions concrètes et adaptées au secteur ont été mises en place.

Des ressources en ligne gratuites pour monter en compétences

Conçu pour tous les niveaux, novices comme experts en rénovation énergétique, le MOOC (pour Massive Open Online Open) du programme OSCAR permet à chacun d’apprendre, de mettre à jour ou de compléter ses connaissances grâce à une approche ludique, pédagogique et interactive alternant textes, vidéo et infographies.

Le MOOC est totalement gratuit et accessible à tous, sur simple inscription.

Il constitue la 1ère étape incontournable pour devenir RAR, un statut unique délivré par le programme OSCAR.

Un réseau de Référents d’Aide à la Rénovation (RAR)

Sélectionnés parmi les partenaires du programme (distributeurs, fédérations, organisations professionnelles, réseau France Rénov’), les RAR sont des experts accompagnés par OSCAR pour devenir les interlocuteurs privilégiés des artisans et entreprises du bâtiment sur le terrain, dans une logique de proximité et d'efficacité.

Leur mission : les informer et les sensibiliser à l’utilisation des aides financières à la rénovation énergétique disponibles.

Une carte en ligne permet aux professionnels du bâtiment de les localiser facilement afin de prendre contact avec eux.

Plus de 1 200 RAR certifiés par le programme OSCAR sont déjà en activité, partout en France !

L’ambition d’OSCAR : faire monter en compétences et accompagner 6 000 RAR d’ici 2024, en France métropolitaine et en Corse.

Des outils en ligne accessibles à tous

Engagé auprès de l’ensemble de la filière pour une meilleure diffusion des connaissances liées aux aides à la rénovation énergétique, OSCAR met gratuitement à disposition :

une cartographie des RAR en activité

un annuaire interactif des aides financières locales et nationales

une FAQ ainsi que le décryptage des évolutions réglementaires et actualités des dispositifs CEE

Ces outils et informations sont accessibles à tous sur le site d’OSCAR ou en créant gratuitement et rapidement un compte depuis la page d’accueil du site.

Pour en savoir plus exit_to_app