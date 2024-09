Experts CEE et outils pratiques : ce que le programme OSCAR apporte aux artisans

→ Quel rôle les professionnels du bâtiment jouent-ils aujourd’hui, dans le dispositif des CEE ?

On peut commencer par rappeler que l’objectif du dispositif CEE est d’inciter les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique, mais aussi de permettre aux artisans de toucher une clientèle plus large. C’est une opportunité précieuse pour eux de développer leur chiffre d’affaires et leurs compétences.

Leur rôle est crucial, non seulement parce qu’ils sont en charge des travaux de rénovation énergétique, mais surtout parce qu’ils sont les interlocuteurs principaux des particuliers, sur le terrain. Ils sont face à leurs clients au quotidien, et peuvent être les premiers à évoquer avec eux les aides financières disponibles. Leur rôle de conseil est donc également très important.

→ D’après vos retours terrain, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les artisans ?

Les CEE sont assez complexes à maîtriser et les artisans peuvent y voir un obstacle, plus qu’une opportunité professionnelle.

Prenons un exemple concret : pour constituer un dossier de demande de CEE, le devis et la facture de l’artisan sont des documents clés. Ils doivent contenir un certain nombre d’éléments très précis, et s’ils comportent des erreurs, le dossier entier sera refusé. Or, les exigences en termes de rédaction des documents peuvent évoluer et les artisans, engagés sur les chantiers depuis de nombreuses années, souvent dans des petites structures, n’ont pas le temps de capter l’information. Capter l’information est la clé, mais il leur est difficile de savoir ce qui change au moment où cela change, et de s’adapter. Résultat : ils se détournent du dispositif d’aides, par manque de temps ou d’informations.

→ Quelle(s) aide(s) les professionnels du bâtiment peuvent-ils attendre du programme OSCAR ?

Le programme OSCAR, qui est porté par l’ATEE, a été créé à l’initiative de la CAPEB, la FFB, Coédis et la FDMC dans ce but précis : apporter aux artisans une aide concrète et les connaissances nécessaires pour maîtriser les aides financières à la rénovation énergétique. Pour leur transmettre l’expertise technique dont ils ont besoin, OSCAR s’engage de trois manières. Tout d’abord, en accompagnant des Référents d’Aide à la Rénovation, plus souvent appelés RAR. Ces professionnels sont issus des organisations professionnelles ou de réseaux de négoces partenaires et s’engagent à monter en compétences pour accompagner eux-mêmes les artisans. Pour obtenir le statut de RAR, ils suivent un parcours théorique et pratique et sont eux-mêmes accompagnés par le programme. Ils sont donc des conseillers fiables, des experts de terrain que les artisans peuvent contacter pour solliciter leur aide.

Par ailleurs, OSCAR a créé de nombreux outils de simplification du dispositif CEE. Ces outils pratiques sont des sources d’informations techniques auxquels les RAR peuvent se référer et qui sont également accessibles à tous les artisans. Ils sont très utiles, au quotidien, sur le terrain pour par exemple connaître les produits éligibles aux CEE, comprendre les évolutions réglementaires et ce qu’elles impliquent pour les chantiers, ou encore savoir précisément quels documents fournir pour monter un dossier CEE.

Toutes ces informations techniques, qui sont indispensables pour maîtriser les CEE et être en mesure d’en faire bénéficier les particuliers, sont mises gratuitement à disposition par le programme OSCAR. Les futurs RAR, les RAR, les artisans ainsi que l’ensemble de la filière peuvent s’y référer.

Enfin, le programme s’engage aussi dans le maintien du niveau de compétences des RAR. Des quiz et des webinaires sont, par exemple, organisés tout au long de l’année ; ils offrent aux professionnels l’opportunité d’améliorer ou de mettre à jour leurs connaissances, tout en permettant aux équipes d’OSCAR d’identifier les besoins de nouveaux outils à développer.

