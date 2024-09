Reconduit par le gouvernement, le programme OSCAR a exposé ses orientations pour la période 2024-2025. Parmi ses objectifs : se déployer en Outre-mer.

Le programme Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation (OSCAR) a été renouvelé en juillet dernier par Bercy, jusqu’à fin 2025. Depuis son lancement en février 2022, le programme est à l’origine de différentes mesures, visant à mieux accompagner les professionnels du bâtiment dans leur appropriation des aides à la rénovation énergétique. Parmi elles, on retrouve les Référents d’Aide à la Rénovation (RAR) à divers outils pédagogiques (chatbot, MOOC, etc.)

« Nous sommes heureux de voir OSCAR renouvelé et remercions à nouveau notre ministère de tutelle pour sa confiance. Les spécificités et positionnement du Programme nous ont permis de répondre avec précision aux attentes réelles des artisans. À nous, maintenant, de continuer sur cette même lancée et amorcer, aux côtés de l’ensemble de nos partenaires, des RAR et des professionnels, la nouvelle étape qui s’annonce. Il nous reste encore beaucoup à faire : nous sommes prêts et enthousiastes ! », expose l’équipe dans un communiqué, où elle révèle son programme pour la période 2024-2025.

Renforcer le réseau RAR et l’expérimentation terrain, et se déployer en Outre-mer

Les ambitions d’OSCAR pour l’année 2024-2025 s’articulent autour de trois volets. D’abord, le développement du maillage de RAR en métropole, comptant déjà 3 700 référents recrutés et formés en trois ans.

Le programme souhaite également continuer la dynamique d’expérimentation terrain comme l’« Accompagnateur Pro ». Testé depuis mars 2024, le dispositif repose sur un suivi pas-à-pas des artisans dans leurs premières demandes de CEE. Le programme OSCAR lancera également prochainement une plateforme de dématérialisation complète des dossiers CEE, dans le cadres d’opérations d’économies d’énergie à faible valorisation. « Le distributeur sera un élément central de cette expérimentation, lien entre l’artisan et les demandeurs de CEE », lit-on dans le communiqué.

Troisième orientation d'OSCAR : « élargir son rayonnement » aux Outre-mer. La rénovation énergétique est une question méticuleuse dans les territoires ultramarins. Les conditions climatiques diffèrent, les travaux rénovation adaptés (confort d’été, matériaux, etc.) également. D’où le besoin d’un système parcours complet d’aides, cohérent avec les spécificités de ces territoires.

