HITACHI Cooling & Heating et le SYNASAV signent un accord de partenariat

Au travers de cette nouvelle collaboration, Hitachi et le SYNASAV (Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique) souhaitent bâtir une relation de proximité et d’échange entre les deux entités afin d’accompagner, entre autres, les 900 entreprises adhérentes au syndicat, dans le développement de leur expertise et leur montée en compétence dans le domaine de la pompe à chaleur.

« Je suis ravi d’accueillir HITACHI dans notre Club des partenaires et j’ai hâte de lancer nos premiers groupes de travail. Quand on mesure l’essor de la pompe à chaleur et les besoins en rafraichissement des logements avec ces vagues de canicules chroniques, l’arrivée d’HITACHI était une évidence. » Cyril RADICI, Directeur Général du SYNASAV

Les professionnels de la maintenance que nous représentons ont à cœur de toujours s’appuyer sur les technologies les plus performantes du moment et de conserver un lien étroit avec les services R&D des industriels pour en maîtriser toutes les subtilités. L’arrivée d’HITACHI au SYNASAV s’est donc faite tout naturellement.

Un grand nombre de nos entreprises travaillent déjà depuis longtemps avec HITACHI, que ce soit en pose comme en maintenance/SAV. Accueillir ce nouveau partenaire au sein de notre Club des partenaires SYNASAV, c’est surtout pour aller encore plus loin en matière de formation des techniciens mais aussi et surtout pour confronter nos visions terrain, nos stratégies respectives de développement, pour plus de services, plus de confort et un budget maîtrisé pour l’utilisateur final, et tout ça en décarbonant les usages.

Dans le cadre de nos échanges avec les pouvoirs publics et les représentants du Gouvernement, c’est important de pouvoir partager nos points de vue respectifs avec ces acteurs incontournables que sont les industriels.

De belles problématiques nous attendent aussi sur le recyclage des équipements, l’approvisionnement en pièces détachées, la domotique, l’hybridation des systèmes, l’accompagnement des utilisateurs... Hâte de commencer. »

« Notre collaboration avec le SYNASAV représente une opportunité exceptionnelle d’accompagner un très grand nombre de professionnels installateurs et mainteneurs d’équipements CVC, face à l’essor du marché de la pompe à chaleur. » Guillaume GAUME, Directeur Service Client Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning

Aujourd’hui, cette technologie s’avère être « LA » solution d’avenir en matière de chauffage dans le cadre, entre autres, de la rénovation énergétique. Une technologie bas carbone que le gouvernement n’a d’ailleurs de cesse de promouvoir dans ses différentes déclarations en faveur du climat.

Au travers de ses 8 centres de formation en France, Hitachi souhaite donc mettre son expertise au service des nombreux adhérents SYNASAV, dans leurs besoins de montée en compétence.

Que ce soit dans les centres de formation de Lyon, Valence, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Paris ou Nancy, la philosophie d’Hitachi reste la même : offrir une connaissance technique parfaite des machines, en alliant à la fois théorie et pratique, pour assurer aux clients finaux une qualité de service irréprochable et garantir ainsi la longévité des équipements installés.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat avec le SYNASAV, nous souhaitons également aller plus loin en échangeant et confrontant nos idées. Nous souhaitons construire une relation qui permettra à nos deux structures d’avancer vers toujours plus de qualité, de service et de respect de l’environnement. »

