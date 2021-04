L’entreprise travaille sur une amélioration constante des produits pour assurer efficacité et performance, avec l’appui des certifications les plus exigeantes du secteur. Le leader sur le marché du contrôle des installations CVC depuis plus de 20 ans, Airzone, présente sa dernière innovation concernant les systèmes de planchers chauffants-rafraîchissants.

La solution RadianT365 vient perfectionner le contrôle du plancher chauffant avec de nouvelles fonctions garantissant l’utilisation la plus efficace possible du système au moyen de moteurs électrothermiques.



Afin d’en attester, le système RadianT365 dispose d’une certification eu.bac (licence nº 219850) avec un CA, Variation Temporelle, de 0.5, permettant aux bâtiments d’atteindre un bien meilleur bilan thermique.



Une valeur ajoutée qui vient s’ajouter au concept phare de l’entreprise, le contrôle multizone avec des températures indépendantes dans chaque pièce. Un contrôle adapté aux besoins de chacun et sécurisé : Stabilisation des température grâce à l’inertie thermique.

Protection de l’installation avec les fonctions anti-condensation, hors-gel et antiblocage.

Optimisation du confort et de la consommation d’énergie via le contrôle de l’unité de production et du circulateur. L’amélioration de la performance énergétique du contrôle combiné Easyzone des unités gainables et du plancher chauffant est également certifiée : Avis Technique (ATec) et eu.bac Airzone Central V1.3 (licence nº 215562). Ce contrôle multizone et combiné aide à réduire la consommation énergétique ainsi que l’émission de gaz à effet de serre. Retrouvez tous nos produits sur notre page Batiweb