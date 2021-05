La tuilerie Aléonard, Entreprise du Patrimoine Vivant, réunit pour la première fois l’intégralité de ses collections dans un seul ouvrage. Cette publication est relayée par un site web dédié et par la création d’une véritable « communauté Aléonard » sur les réseaux sociaux, lieux d’échanges et de partages. Grâce à ce dispositif complet et aux multiples illustrations et informations techniques, les professionnels y trouveront de nombreuses aides et inspirations pour leurs ouvrages d’exception.

Un catalogue unique pour 5 collections d’exception

Ancrée depuis 1872 en Bourgogne, la tuilerie Aléonard est dépositaire d’un savoir-faire séculaire, immortalisé par des générations d’experts. Les premières pages du nouveau catalogue Aléonard rendent un hommage appuyé à ce savoir-faire d’excellence transmis de génération en génération, de tuilier en tuilier, d’architecte en architecte, d’artisan couvreur en artisan couvreur.



Véritable témoin de cette passion, les 5 Collections des tuiles Aléonard présentées dans le détail offrent une large étendue de réponse face à la diversité des bâtisses anciennes ou actuelles :

La collection Monuments Historiques est à destination de la restauration de toitures patrimoniales et de monuments historiques ;

La collection Pontigny permet de conserver un côté authentique et exceptionnel ;

La collection Esprit Patrimoine magnifie les constructions traditionnelles ou contemporaines ;

La collection Emaillées garantit un rendu authentique unique, obtenu par un émaillage minutieux réalisé à la main ;

La collection Saint-Vincent vise à sublimer les toitures traditionnelles de toutes les régions.

Le nouveau catalogue Aléonard propose tout au long de ses pages de nombreuses illustrations mettant en avant le savoir-faire des couvreurs (dont certains distingués par un Trophée Aléonard) et la diversité des ouvrages concernés par l’ensemble des solutions proposées par le tuilier.



Pour chaque collection, les professionnels trouveront en détail les informations techniques nécessaires au choix et au calepinage : teintes, formats, dimensions, accessoires, cotations, tableaux des pentes etc.

Tous les services Aléonard en un coup d’œil

Le nouveau catalogue Aléonard permet également de présenter les différents services proposés par la marque pour accompagner les professionnels tout au long de leur démarche, de la création à la réalisation.



Il présente notamment le service Alliances et ses suggestions de panachage afin de s’inspirer pour la composition de modèles, formats et coloris pour créer en toute liberté.



Le catalogue revient également sur le service Toiture Sur-Mesure permettant de bénéficier du savoir-faire des experts Aléonard pour, selon les besoins, restaurer l’aspect esthétique originel d’une couverture, garantir des formes identiques aux modèles anciens ou en créer de nouveaux, explorer des coloris oubliés ou trouver celui qui conviendra parfaitement…



Enfin, rappelé dans ce chapitre, le service de gironnage d’Aléonard. Celui-ci propose un accompagnement personnalisé : les tuiles sont découpées en forme de trapèze en atelier, suivant un plan précis calculé et vérifié par un expert. Ceci afin que toutes les liaisons latérales entre les éléments convergent en un même point et que la pose soit ainsi facilitée.

La tradition Aléonard s’exprime en format digital

La tuilerie qui fêtera bientôt ses 150 ans, entend poursuivre les échanges et accompagner les professionnels en exploitant les atouts du digital. Ainsi, Aléonard met en ligne un nouveau site internet permettant d’accéder en un clic à toutes les informations sur ses collections et ses services. Les visiteurs pourront ainsi découvrir tout le savoir-faire des experts Aléonard par l’intermédiaire d’illustrations et de vidéos. De plus, un formulaire de participation aux prochains Trophées Aléonard est mis à disposition pour ceux qui le souhaitent.

En parallèle, Aléonard investit les réseaux sociaux en créant un compte Facebook, une page LinkedIn et une chaine YouTube pour transmettre au quotidien sa passion du patrimoine et le savoir-faire de ces artisans.