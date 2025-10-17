ConnexionS'abonner
Fermer
ALEONARD - Batiweb

ALEONARD

29 Route d'Auxerre
89230 Pontigny
France
Site web de la marque

Depuis 1872, la tuilerie Aléonard fabrique avec passion et savoir-faire des tuiles en terre cuite marquées du sceau de l'exception.

La tuilerie Aléonard est situé à l'entrée du village de  Pontigny dans l'Yonne, la tuilerie est un bijou de savoir-faire, transmis de génération en génération utilisant des ressources locales.

Quand il crée son entreprise de tuiles, carrelages et briques en 1872 à Pontigny, Jules Aléonard sait que la terre saura lui apporter ce qu’elle a de meilleur et de plus noble, car ici déjà, au XIIe siècle, les moines cisterciens façonnaient l’argile. Et il ne s’y trompe pas puisque rapidement ses produits acquièrent une solide réputation de qualité et de fiabilité.

Le savoir-faire Aléonard:

  • Collection monuments historiques
  • Collection Pontigny
  • Collection esprit patrimoine
  • Collection émaillée
  • Collection Saint Vincent

Et toute une gamme de service

  • Inspiration Alliance
  • Toiture sur mesure
  • Gironnage de la toiture

Aléonard est une marque du groupe Wienerberger France.
Pour plus d'informations sur le groupe Wienerberger France, visitez notre site internet www.wienerberger.fr

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.