Pour obtenir une information de la part de la marque « ALEONARD », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1872, la tuilerie Aléonard fabrique avec passion et savoir-faire des tuiles en terre cuite marquées du sceau de l'exception.



La tuilerie Aléonard est situé à l'entrée du village de Pontigny dans l'Yonne, la tuilerie est un bijou de savoir-faire, transmis de génération en génération utilisant des ressources locales.



Quand il crée son entreprise de tuiles, carrelages et briques en 1872 à Pontigny, Jules Aléonard sait que la terre saura lui apporter ce qu’elle a de meilleur et de plus noble, car ici déjà, au XIIe siècle, les moines cisterciens façonnaient l’argile. Et il ne s’y trompe pas puisque rapidement ses produits acquièrent une solide réputation de qualité et de fiabilité.



Le savoir-faire Aléonard :

Collection monuments historiques

Collection Pontigny

Collection esprit patrimoine

Collection émaillée

Collection Saint Vincent

Et toute une gamme de service :

Inspiration Alliance

Toiture sur mesure

Gironnage de la toiture

Aléonard est une marque du groupe Wienerberger France.

Pour plus d'informations sur le groupe Wienerberger France, visitez notre site internet www.wienerberger.fr