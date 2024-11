Les lauréats de la 18ème édition des Trophées Placo dévoilés

L’entreprise Placo a dévoilé les lauréats de la 18ème édition de ses trophées. Les projets récompensés ont été réalisés entre 2022 et 2024.

Le 15 novembre dernier, à l’Hôtel Intercontinental Paris Le Grand, Placo a révélé le nom des sept lauréats de la 18ème édition de son concours bisannuel, les Trophées Placo. Le concours, mettant en avant le savoir-faire des entreprises françaises et la noblesse des métiers du plâtre, a récompensé des projets réalisés entre 2022 et 2024.

Prix Non-résidentiel - Culture, éducation et loisirs

Pour le Prix Non-résidentiel - Culture, éducation et loisirs, c’est l’entreprise Isosan qui a été auréolée, pour la création du groupe scolaire « Au pied des champs », situé à Alteckendorf (67).

Ce projet, dont les travaux se sont étalés de janvier à septembre 2023, est situé à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. « Au pied des champs » accueille les élèves de la commune ainsi que ceux d’Ettendorf, de Grassendorf et de Minversheim. Le bâtiment, d’une superficie de 2 583 m² de plain-pied et proche de la nature, réunit une école maternelle, une école élémentaire et un accueil périscolaire.

Les locaux ont été spécifiquement pensés et conçus pour offrir aux usagers, élèves et corps enseignant, un lieu confortable pour éduquer et apprendre. Une toiture végétalisée, des panneaux solaires ou encore un système de récupération d’eau ont été installés.

Prix Non-résidentiel - Affaires et bâtiments institutionnels et Prix spécial de la presse

L’entreprise Wereystenger a remporté le Prix Non-résidentiel - Affaires et bâtiments institutionnels et Prix spécial de la presse, pour la réalisation du siège social de Soprema, Le Grand Charles, à Strasbourg (67).

Situé face au Rhin, le nouveau siège social du groupe Soprema se veut être une référence en matière de construction durable. Cette structure innovante intègre des solutions écoresponsables incarnant l’expertise de Soprema en matière de bâtiment durable : végétalisation, optimisation de la gestion de l’eau, lutte contre les îlots de chaleur urbains… Le projet se distingue aussi par le choix de travailler à 80 % avec des entreprises locales.

Siège social de Soprema, Le Grand Charles, Strasbourg

Prix Patrimoine & monuments ou bâtiments historiques

L’entreprise Wereystenger remporte un autre prix - Patrimoine & monuments ou bâtiments historiques - pour ses travaux sur la synagogue de Verdun.

Construite entre 1872 et 1875 par l’architecte Henri Mazillier, la synagogue de Verdun, en Lorraine, est un bâtiment de 1 500 m² d’une grande singularité. Classée monument historique, elle nécessitait une restauration complète pour préserver son caractère exceptionnel et assurer sa pérennité.

La toiture et la charpente de l’édifice devaient être restaurées afin de mettre hors d’eau l’édifice. Des morceaux de plâtre entourant les verrières tombaient. La Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, a soutenu ce projet ambitieux à travers le « Loto du Patrimoine », dont la contribution a permis d’engager les travaux de sauvegarde de ce joyau architectural.

Synagogue de Verdun

Prix Résidentiel et Prix spécial du public

La SARL Art Plâtre est repartie avec le Prix Résidentiel et le Prix spécial du public, pour ses travaux de rénovation sur l’Hôtel particulier de Dijon (21).

Cet hôtel particulier, acquis par les actuels propriétaires en 2017, a été totalement rénové pour obtenir un style contemporain et baroque, alliant luxe et raffinement. Les propriétaires ont réétudié l’intégralité de chaque pièce et de chaque décor avec les architectes afin d’y ajouter finesse et confort. Le chantier a débuté par la démolition de toutes les structures existantes, suivi d’une refonte totale des intérieurs. L’entreprise SARL Art Plâtre mandatée s’est distinguée par la qualité des finitions.

Prix spécial du jury

Enfin, le Prix spécial du jury a été décerné à la SARL Bonnin Dugué pour un ouvrage d’escalier sur voûte sarrasine, à Saint-Jean-d’Angély (17).

Déjà primée lors des Trophées Placo nationaux en 2022 pour ce même type d’ouvrage, l’entreprise SARL Bonnin Duguet revient sur le devant de la scène et confirme son savoir-faire en la matière. Ce nouveau projet est situé dans une maison de 200 m². Il fait suite à la réalisation d’un premier escalier que les propriétaires lui avaient confié et dont ils étaient pleinement satisfaits.

L’escalier sur voûte sarrasine est une technique ancestrale qui allie des qualités mécaniques à une esthétique architecturale. Traditionnellement, un escalier sur voûte sarrasine s’appuie sur des murs en périphérie. L’escalier s’est appuyé uniquement sur deux pans, permettant ainsi de se passer de deux murs.

Escalier sur voûte sarasine, Saint-Jean-d'Angély

Jérémy Leduc

Crédits photos : Placo