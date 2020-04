Afin de rénover la toiture de 2700 m2 d’un des bâtiments de DARWIN déjà en exploitation au rez-de-chaussée et destiné à recevoir des bureaux en open-space à l’étage, l’entreprise de charpente MCE Perchalec a recommandé l’utilisation des panneaux Rexolatte.

Composés de laine de roche à forte densité, ils bénéficient de qualités thermiques et acoustiques et leur mise en oeuvre est simple et rapide.