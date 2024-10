Pour le recyclage de MDF, Unilin investit 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles

Unilin s’apprête à investir 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles, dans les Ardennes. Un investissement majeur qui vise à déployer à échelle industrielle sa technologie pionnière de recyclage des panneaux MDF, HDF et des revêtements de sol stratifiés. L’entreprise pourra désormais transformer ces matériaux en produits entièrement circulaires.

C’est une petite révolution pour la recyclabilité des panneaux MDF, HDF et des revêtements de sol stratifiés. L’entreprise Unilin, spécialisée dans le développement de produits d’intérieur et de construction innovants et durables, vient d’annoncer un investissement de 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles, dans les Ardennes.

En 2021, Unilin annonçait une grande première mondiale, avec la première technologie de recyclage au monde pour le MDF et le HDF. À l’époque, il était techniquement impossible de recycler le MDF et le HDF à l’échelle industrielle. Avec une première ligne pilote sur son plus grand site de production de MDF/HDF à Bazeilles, en France, l’entreprise a continué à affiner et à industrialiser cette technologie pionnière au cours des deux dernières années.

Une avancée majeure

À présent, Unilin passe à l’étape suivante avec une toute nouvelle installation industrielle sur son site de Bazeilles. Cela signifie également que les sols stratifiés, tels que ceux de la marque Quick-Step d’Unilin, peuvent désormais être recyclés en produits entièrement neufs, car ils possèdent une âme en HDF.

Un tournant majeur dont se félicite Véronique Hoflack, présidente d’Unilin Panels : « Après deux ans de test sur notre ligne pilote industrielle, nous avons pu constater l’efficacité et la qualité de la nouvelle technologie. Cet investissement prouve que le MDF et le HDF sont entièrement recyclables. C’est une étape importante pour notre secteur ! Le nouvel investissement aura une capacité annuelle de 70 000 tonnes de fibres de bois, soit près de 30 % de fibres recyclées sur la ligne de production où la technologie sera déployée ».

Elle ajoute : « L’étape suivante consiste à collecter suffisamment de déchets de MDF pour alimenter notre installation de recyclage. Pour collecter ces déchets, nous avons lancé différents programmes de reprise pour nos clients et partenaires. Mais nous espérons aussi que les pouvoirs publics nous aideront en reconnaissant la recyclabilité du MDF, du HDF et des sols stratifiés et en encourageant les citoyens à trier. Nous voulons ainsi éviter que des flux de déchets précieux soient incinérés inutilement ».

La première usine circulaire de MDF/HDF au monde

Cet investissement de 20 millions d’euros dans le plus grand site de production de MDF/HDF d’Unilin confirme l’importance stratégique du site de production de Bazeilles, qui deviendra de fait la première usine circulaire de MDF/HDF au monde.

Julien Boucher, directeur de l’usine de Bazeilles, exprime sa fierté : « Cet investissement représente un véritable tournant pour notre site. Après plusieurs années de travail acharné sur la ligne pilote, nous sommes prêts à franchir cette nouvelle étape. Avec cette nouvelle ligne de recyclage industriel, Bazeilles deviendra un acteur de premier plan en matière de production durable de MDF et HDF ».

Partager pour avancer

Cette nouvelle technologie brevetée marque aussi une étape importante pour l’ensemble du secteur. En effet, Unilin a l’intention de la mettre à disposition par le biais de licences. L’entreprise entend ainsi donner un élan positif à l’économie circulaire dans l’ensemble de l’industrie des panneaux et des revêtements de sol.

Wim Messiaen, CEO d’Unilin, justifie cette décision : « Unilin accorde une grande importance à l’innovation. Et nous ne souhaitons pas la garder pour nous. (...) Nous pensons que cette technologie de recyclage fera progresser notre industrie et que nous en sortirons tous plus forts. La percée dans le recyclage du MDF et du HDF est une étape importante pour rendre les panneaux et les revêtements de sol stratifiés plus durables. D’une part, parce que nous retenons le CO² dans le bois plus longtemps, mais aussi parce que la technologie réduit la consommation d’énergie pour la production de panneaux MDF et HDF ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : Unilin