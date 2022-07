Cap sur un futur durable avec les éoliennes de Feluy !

Les deux éoliennes de notre site de Feluy (Seneffe) ont été officiellement inaugurées le 11 mai 2022 par Philippe Henry, ministre wallon du Climat, de l’Énergie, des Infrastructures et de la Mobilité. Depuis fin avril, les turbines fournissent à notre usine plus de 70 % de l’électricité nécessaire à la production d’une isolation durable. Un vrai jalon dans notre programme de durabilité « One Home », à travers lequel nous nous engageons pleinement en faveur d’un monde neutre sur le plan climatique.

Le ministre Philippe Henry est fier des mesures prises par la région : « La Wallonie est résolument engagée dans la transition énergétique et s’oriente vers une plus grande part d’énergie renouvelable. Les entreprises doivent se préparer à l’économie de demain en intégrant dès maintenant les enjeux climatiques et la performance énergétique dans leurs projets d’investissement ».



Unilin Insulation exploite l’énergie durable depuis un certain temps déjà. À cet égard, les deux éoliennes installées sur le site de Feluy ne sont pas notre coup d’essai ! Quelque 5 550 panneaux solaires ont d’ores et déjà été déployés au siège de Desselgem.

Des éoliennes à haut rendement

Hautes de 180 mètres, les deux éoliennes géantes ont été érigées ces derniers mois à Feluy par ENGIE. Elles sont exploitées par Wind4Wallonia. Ce faisant, ENGIE dispose de 200 éoliennes en Belgique. Le fournisseur d’énergie a ainsi franchi une étape importante dans la transition vers un réseau énergétique exempt de carbone.



Les turbines ont une capacité totale de 7,2 MW, ce qui correspond à la consommation annuelle de 5 500 familles. Elles permettent d’éviter l’émission de 6 400 tonnes de CO 2 , soit l’équivalent de 3 200 voitures diesel ! Grâce à ces éoliennes, plus de 70 % de l’énergie utilisée par notre site de Feluy sera renouvelable.

Le groupe Unilin, résolument engagé pour la neutralité climatique

Unilin Insulation entend être totalement neutre en termes de CO 2 à l’horizon 2030. Les deux éoliennes de Feluy contribuent à la concrétisation de cette ambition. Bernard Thiers, CEO du groupe Unilin, auquel appartient Unilin Insulation : « Aujourd’hui, l’énergie utilisée au sein de notre groupe provient déjà à 43 % de sources renouvelables grâce à deux centrales de cogénération, plus de 10 000 panneaux solaires et, désormais, cinq éoliennes. Mais nous voulons faire mieux et être totalement neutres sur le plan climatique à l’horizon 2050. Les sources d’énergie renouvelable, telles que ces nouvelles éoliennes, sont absolument essentielles à cet égard ».

One Home

Les efforts en matière de climat s’inscrivent dans le cadre du programme de durabilité « One Home ». L’énergie verte contribue à un processus de production de nos isolants plus respectueux du climat. Les produits d’isolation rendent à leur tour les bâtiments plus efficaces sur le plan énergétique. La boucle est ainsi bouclée avec un beau « gagnant/gagnant » à la clé !



Avec les éoliennes de Feluy, nous faisons un autre grand pas dans la bonne direction. Mais nous ne nous arrêtons pas à l’énergie verte. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens de limiter notre impact sur l’environnement. C’est ainsi que nous œuvrons ensemble à un avenir durable !

