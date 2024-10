Utherm Wall K Gyp H, notre nouvelle plaque isolante pour les murs intérieurs

Dans l’habitat, les murs représentent environ 15 à 25% d’énergie gaspillée s’ils ne sont pas ou mal isolés.

Notre gamme de plaques isolantes pour les murs Utherm Wall ne serait pas complète sans une solution permettant de créer des cloisons isolantes pour un nouvel espace de vie intérieur.

Unilin Insulation est fière de proposer Utherm Wall K Gyp H, un nouveau complexe d'isolation thermique bi-matière associant isolant en mousse de polyuréthane contrecollé sur une de ses faces à une plaque de plâtre BA13 H1. Celui-ci permet de réaliser efficacement et rapidement l’isolation et l’aménagement des murs intérieurs (cloisons séparatives entre pièce à vivre et garage ou doublage collé), dans les constructions neuves comme dans les projets de rénovation.

Utherm Wall K Gyp H peut être utilisé en maison individuelle pour créer une séparation entre les pièces de vie et un local non chauffé comme un garage. Avec ce système prêt à poser, Unilin Insulation répond aux préoccupations des constructeurs de maisons individuelles.

Utherm Wall K Gyp H se décline dans un format standard 2700 x 1200 mm et en trois épaisseurs, de 92,5 mm à 132,5 mm, avec une résistance thermique allant de 3,75 à 5,60 m².K/W. Cela répond aux exigences de la RE 2020 et permet d’être éligible aux aides financières de l’État comme MaPrimeRénov’.

Le PU, l’isolant le plus fin à performance équivalente

Parfaitement stable par sa résistance à la compression et au tassement, très peu sensible à l’humidité, le polyuréthane (PU) présente également une résistance thermique (R) des plus élevées. Cinq fois plus léger et deux fois moins épais que ses concurrents, c’est l’un des isolants les plus fins du marché à performance équivalente.

Le revêtement K, complexe multicouche de couleur blanche, est étanche au gaz.

La finition Gyp H en plâtre, (plaque de BA13 hydrofuge de 12,5 mm), hydrofuge, est parfaitement adaptée pour isoler des locaux humides.

Application :

Réalisation d'une cloison séparative isolante entre un garage et une pièce à vivre

Isolation thermique par l'intérieur des murs (doublage collé) selon DTU 25.42

Isolation : Polyuréthane (PIR)

Valeur lambda déclarée (λD) : 0,022 W/(m.K)

Caractéristiques techniques :

Revêtement : K : complexe multicouche étanche au gaz de couleur blanche Gyp H : plaque de plâtre BA13 hydrofuge de 12,5 mm

Dimensions : 2700 x 1200 mm

Épaisseur : de 92,5 mm à 132,5 mm

Résistance thermique : de 3,75 à 5,60 m².K/W

Emboîtement : Usinage à bord droit sur les 4 côtés de la plaque PIR et avec deux bords amincis sur la plaque de plâtre

Certifications :

ACERMI : Réf. Wall K Gyp H FRA n° 23/121/1650

DOP : Utherm Wall K Gyp H n° 2024021

Classe d’émission dans l’air intérieur : A+

Pour en savoir plus exit_to_app