ALUCOBOND® de retour à BATIMAT pour lancer son système novateur de fixation invisible et présenter ses nouveautés

ALUCOBOND® revient à BATIMAT pour présenter easyfiX, son système innovant de fixation invisible et sa nouvelle gamme premium anodised avec une véritable anodisation du matériau. Sa présence sera aussi l’occasion de faire un focus sur la durabilité et les priorités isolantes de ses panneaux de revêtement de façade à ventilation arrière et sur l’aptitude de l’ALUCOBOND® Plus et A2 pour la protection contre le feu des bâtiments de grande hauteur.

Stand 3A Composites U36 - Pavillon 1.

Nouveauté 2022 : easyfiX, un système innovant de fixation invisible alliant facilité de pose, gain de temps, économie et esthétisme

ALUCOBOND® lance à l’occasion de BATIMAT easyfiX, un concept innovant breveté de fixation invisible. Ce système permet d’offrir plus d’esthétisme aux façades tout en étant simple à réaliser et accessible à tous. Sans aucune fixation visible, de faible épaisseur, facile à poser, à assembler et à entretenir, easy fiX se combine avec tous les types d’ossatures et tous les matériaux isolants autorisés. Le système offre un excellent rendu visuel, une grande flexibilité de dimensions, une variété des types de surface et une solution économique au prix d’une méthode de fixation (rivetée) visible.

Une solution de fixation par pincement sans ajout de rivet

La solution easy fiX est une cassette simplement pliée sans assemblage par rivet, fixée par pincements ponctuels ou continus. Sa portée maximale (suivant la charge de vent) entre ossature peut atteindre 3000 mm avec un profilé continu et 750 mm pour un pincement ponctuel. Les dimensions maximales des cassettes easyfiX sont d’environ 6.000 x 1.000 mm. Cette solution de fixation par pincement, à la fois simple et économique, sans ajout de rivets, offre un excellent rendu visuel. Et sans rivet, l’épaisseur et la profondeur de cassettes est réduite à 31 mm, limitant l’encombrement du bardage.

Une excellente finition et une grande liberté de disposition

La découpe et l’assemblage peuvent se faire directement sur le chantier, sans perte de temps de formation des équipes de pose. Quelques tutos en vidéos suffisent pour se lancer. La découpe par fraisage facilite le pliage des angles et assure ainsi une excellente finition. Avec la possibilité d’un calepinage horizontal et/ou vertical des cassettes, le système offre une plus grande liberté de disposition et ainsi de création architecturale pour tous les types de surfaces et de bâtiments en construction ou en rénovation.

Une première application sur le chantier du show room Casa Claustra

216 m² de panneaux ALUCOBOND® Plus Natural Manhattan (174 m²) et White Silver (42 m²) fournis par Sunclear ont été façonnés, usinés puis posés en façades par Casa Claustra sur le bâtiment de leur show room à Grandvilliers dans l’Oise. Les panneaux ont été livrés et usinés sur chantier.

Découpe du panneau avec une scie plongeante de type Festool PF 1200 E-Plus (ou Mafell MF26CC ou Makita CA5000XJ)

PF 1200 E-Plus (ou Mafell MF26CC ou Makita CA5000XJ) Réalisation d’un nouveau fraisage en V-135° avec une fraiseuse de type Festool PF 1200 E-Plus (ou Mafell MF26CC ou Makita CA5000XJ)

©Tito Productions / Studio Legressy

Autre nouveauté 2022 : la gamme premium anodised : une première avec une véritable anodisation du matériau

Version haut de gamme pour l’architecture, « robe haute couture » pour habiller les bâtiments, cette nouvelle gamme offre aux architectes de véritables surfaces anodisées qui se distinguent par leurs propriétés de haute résistance au temps et un aspect visuel unique.



Cette palette est réalisée avec une véritable anodisation naturelle : une oxydation électrolytique de l’aluminium qui affine le matériau grâce à un revêtement protecteur en oxyde qui sera coloré dans un deuxième temps.



Grâce à ce procédé, les trois aspects de surface (lisse, brossé et structuré du nuancier) permettent aux façades de gagner en profondeur et expression et de valoriser l’esthétique naturelle de l’aluminium. Elles sont améliorés, embellis et protégés du temps et de la corrosion et les couleurs conservent leur intensité durablement.

ALUCOBOND® Plus premium anodised - Black Box, Groningen, Pays-Bas - Team 4 Architects - © Peter de Ruig

Protection incendie : focus sur les panneaux ALUCOBOND® Plus et A2 incontournables pour prendre de la hauteur en toute sécurité

La solution complète de la marque ALUCOBOND® allie esthétisme, technicité et conformité à l’ensemble des normes FEU, dans l’utilisation des panneaux rivetés/vissés et des cassette, avec une pose avec recoupement de la lame d’air invisible sur la façade et sans encadrement acier des fenêtres.



Il est possible d’utiliser l’ALUCOBOND® PLUS jusqu’à 28 mètres de hauteur et l’ALUCOBOND® A2 pour les bâtiments de plus de 28 mètres.



ALUCOBOND® est, à ce jour, le seul fabricant de matériaux composites aluminium à proposer des panneaux en fixation visible ou invisible sans recoupements bavettes ou encadrements disgracieux, un plus esthétique indéniable.



Plus d’informations sur la brochure Sécurité incendie des revêtements de façades.

Tour Elithis Danube à Strasbourg - Agence X-Thu - ALUCOBOND® Plus et A2 ©Elisabeth Leblanc

Durabilité et efficacité énergétique : focus sur les façades murs rideaux avec ventilation arrière ALUCOBOND®

Le matériau ALUCOBOND® constitue un très bon isolant, apportant à la peau extérieure du bâti les performances énergétiques requises par la nouvelle réglementation environnementale.



Les panneaux ALUCOBOND® permettent d’habiller les façades murs rideaux avec ventilation arrière, en construction neuve et en rénovation, ainsi que les diverses applications d’aménagement extérieur, intérieur et de sur-toitures. Les façades murs rideaux avec ventilation arrière sont caractérisées par une couche d’air séparatrice entre le mur extérieur isolé et le revêtement ALUCOBOND®.



Une façade ALUCOBOND® peut être considérée comme un stock de matériaux passif sur le bâtiment, qui générerait des rendements supplémentaires à la fin de sa durée d’utilisation, tout en préservant les ressources.



Plus d’informations sur la brochure Durabilité.

MAC1, siège social de Latécoère à Toulouse - ALUCOBOND® Plus ©Christophe Picci

Pour en savoir plus exit_to_app