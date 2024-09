L’immeuble de l’îlot Biscornet place de La Bastille enfin achevé, habillé par une vêture miroitante et recyclable en ALUCOBOND®

L’histoire d’un bâtiment resté inachevé pendant 14 ans

Le bâtiment initialement conçu par BP Architectures, la première agence de Jean Bocabeille, visait à développer une opération de logements sociaux sur des parcelles appartenant au ministère de la Culture, menée par le bailleur SAGI avec le ministère pour y loger des agents.

Suite à de multiples problèmes de malfaçons (sous faces bricolées sauvagement qui vont rester tristement pendouillantes, volets et menuiseries extérieures non mis en jeu, chéneaux manquants et couvertines branlantes… ), le chantier débuté en 2007 va durer trois ans.

Suite aux premières plaintes des résidents des appartements occupés avant réception, une déclaration de sinistre puis une série d’expertises vont aboutir à un procès dont le jugement a été rendu en 2020. La SAGI, devenue la SNI puis CDC Habitat peut dès lors reprendre les travaux de façade et d’étanchéité.

Aujourd’hui livré avec un produit sous avis technique l’ALUCOBOND®

S’ensuit une étude menée par Abdé Mostaghat du BET L’Arche, qui accepte de collaborer avec Jean Bocabeille de l’agence devenue BFV Architectes, pour l’assister dans la conception d’une nouvelle façade réalisée avec un produit sous avis technique l’ALUCOBOND® pour remplacer la façade initiale revêtue d’une tôle en aluminium. Le nouveau chantier, démarré en 2023 avec l’entreprise LEORE, s’est achevé en juin 2024 pour accueillir 14 logements sociaux.

Le matériau ALUCOBOND® choisi pour sa résistance et sa recyclabilité

800 m² de panneaux ALUCOBOND® Plus et A2, dans la teinte Anodized Look C32, ont été rivetés sur la façade. Un choix de matériau pertinent pour ses capacités de durabilité et d’efficacité énergétique, pour sa grande résistance au feu, aux intempéries et à la corrosion mais aussi pour sa recyclabilité.

Rappelons que la structure composite de l'ALUCOBOND® est composée de tôles en aluminium résistantes à la corrosion. L'aluminium utilisé dans la fabrication du matériau est composé, en moyenne, de 43 % de matériaux recyclés.

En raison de l'utilisation de l'aluminium secondaire, l’impact sur le réchauffement climatique peut être considérablement réduit lors de la phase de fabrication. Car lors de l'utilisation de l'aluminium secondaire, les matières premières utilisées pour la fabrication de l'aluminium sont des métaux lourds. Et la fusion des déchets d'aluminium ne nécessite qu'environ 5 % de l'énergie nécessaire à la production d'aluminium primaire.

Le noyau ALUCOBOND® se compose principalement de composants minéraux qui consomment peu d'énergie primaire et qui sont recyclés à 100 % et réintégrés dans le cycle des matériaux.

Pour évaluer les systèmes de façade du point de vue de la durabilité, il convient aussi de prendre en compte l'empreinte carbone, la durée de vie, la recyclabilité et l'entretien pendant toute la durée d'utilisation. De plus, la classification au feu requise se devait d’être respectée pour cet immeuble en R+4.

Un plus esthétique avec une double peau miroitante et anodisée

Le choix de la teinte anodisée naturelle Anodized Look C32 participe à diffracter la lumière. Conformes à la norme EURAS, cette gamme offre les mêmes effets esthétiques, à moindre coût que l’anodisé véritable. Sa mise en œuvre, fruit d’une méthode de laquage en continu (coil-coating), a permis de garantir et de concrétiser fidèlement le projet et de conserver le même rendu mat dans la durée, très recherché dans le design architectural contemporain.

Localisation : 75 rue de Lyon et 52 boulevard de la Bastille - Paris 12e

Maîtrise d’ouvrage : CDC Habitat - Ministère de la Culture

Architecte : BFV Architectes

Livraison : juin 2024

Surface totale : 173 m²

Surface bardage ALUCOBOND® : 800 m²

Fabricant des panneaux ALUCOBOND® : SUNCLEAR

Poseur des panneaux ALUCOBOND® : GTM

Crédit photos : © BFV Architectes

Pour en savoir plus exit_to_app