ALUCOBOND®, la marque architecture cinquantenaire du Groupe 3A Composites, leader mondial en matière de panneaux aluminium composites, étoffe et revisite en permanence son catalogue de surfaces, de teintes et de textures pour accompagner au plus près les dernières innovations techniques et esthétiques des architectes et designers. En 2020, ALUCOBOND® lance la gamme Rocca déclinée en 4 teintes et enrichit la gamme naturAL de la nouvelle teinte Pure.

Disponibles dans tous les modèles de design imaginables, les panneaux aluminium composites ALUCOBOND® habillent tous les types de projets architecturaux d'une véritable seconde peau, offrant une mise en beauté et en lumière à chaque unique et renouvelée. La large palette de gammes ALUCOBOND® est déclinée dans une centaine de teintes, d'aspects et de textures, alliant l'uni aux couleurs métalliques jusqu'aux couleurs à effets spéciaux.



Cette année, ALUCOBOND® lance toute une nouvelle gamme intitulée Rocca, qui empruntée aux roches naturelles, est déclinée en 4 teintes en noir et blanc et enrichit la gamme naturAL existante d'une nouvelle teinte Pure, surface mate et futuriste en aluminium argenté.

La nouvelle gamme Rocca empruntée aux roches naturelles

La gamme Rocca, comme son nom l'indique, offre aux surfaces des bâtiments l'apparence des roches naturelles, qui dépouillées de couleur, vont pouvoir révéler la pureté brute et le caractère intemporel des minéraux.

Sa structure palpable, où les lumières changeantes se reflètent et se réfractent au gré du temps, puise son secret dans celui de la formation des roches millénaires. Au toucher comme à l'œil, la série Rocca réinterprète en milieu urbain la beauté sauvage à l'état brut, sans ajout de couleur.



La gamme Rocca se décline en quatre teintes en noir et blanc : le noir jais doux du graphite, l'anthracite sauvage des Dolomites, le gris fonte patiné de la météorite et le blanc argenté cristallin du quartzite. Selon l'angle de vue et l'intensité de la lumière, ces surfaces peuvent varier du brillant au mat, du clair au sombre, toute en subtilité.

Rocca Graphite Rocca Dolomite Rocca Météorite Rocca Quartzite

Façades, entrées, balcons, coursives… la gamme Rocca habillent d'une seconde peau minérale et pérenne toute ou partie d'un bâti sans les inconvénients. Contrairement aux roches naturelles, les panneaux composites ALUCOBOND®, qui ne subissent pas les détériorations du temps, dues aux intempéries, à l'érosion ou à la corrosion, et conservent leur esthétique du premier jour durablement.

Copyright : LOSYS GmbH / ALUCOBOND® Rocca Dolomite

La nouvelle teinte Pure, surface mate et futuriste de la gamme naturAL

ALUCOBOND® étoffe sa gamme naturAL avec la création d'une nouvelle teinte intitulée Pure. Cette nouvelle surface, belle par nature, mate et froide en aluminium argenté, sans texture et sans effet miroir, offre un design architectural futuriste aux bâtiments.

L'ALUCOBOND® naturAL Pure est parfait pour souligner la forme dynamique d'une structure, l'ingénierie d'un bâtiment, l'habiller d'une manière lisse et simple et y réfleter une lumière douce et uniforme. La nouvelle teinte Pure habille d'une seconde peau métallique et pérenne toute ou partie d'un bâti, utilisée par petites touches subtiles. Sa surface, faite de l'aluminium argenté utilisé pour l'aéronautique et le spatial, a vocation à inspirer les architectes vers le bâti du futur.



Utilisé en revêtement de façades, portails, pylônes, entrées, balcons, coursives ou encore sur-toitures, l'ALUCOBOND® naturAL Pure permet de révéler la finesse et la pureté métallique de l'aluminium. Non texturé et achromatique, Pure peut être associé à l'infini avec d'autres matériaux et se combine parfaitement bien à des surfaces structurées, comme le bois patiné ou veiné, le béton, les briques mates ou la pierre naturelle et brute, leur offrant un contraste subtil des textures.



La gamme naturAL réunit aujourd'hui avec la nouvelle teinte Pure neuf déclinaisons de surfaces, qui se rapprochent de façon subtile des vrais métaux en leur emprunter le meilleur sans leurs inconvénients. Pure, comme l'ensemble des panneaux ALUCOBOND® naturAL, nécessitent un entretien minimal et offrent aux ouvrages une résistance aux intempéries et une pérennité à l'épreuve du temps, sans générer de corrosion progressive au fil du temps et en leur conservant toute leur intensité et leur esthétique du premier jour.



Les gammes Rocca et naturAL sont disponible en version ALUCOBOND® PLUS et en version ALUCOBOND® A2 (sur demande), les panneaux spécifiquement destinés à la protection contre l'incendie des bâtiments et conformes à la nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.



Les diverses possibilités de transformation et d'usinage (technique du pliage ou du cintrage, notamment) permises par l'ALUCOBOND®, les perspectives d'application sont très étendues et diversifiées. Grâce au faible poids (7,6 Kg/m2) de l'ALUCOBOND®, toutes les possibilités de conception architecturale sont permises, y compris à des hauteurs élevées sur les façades ou dans les cas d'architectures complexes aux angles aigus. Et rappelons que dans le respect de l'environnement, les panneaux ALUCOBOND® sont entièrement recyclables.

