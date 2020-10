Récompensée par les Awards de l’Innovation d’Interclima et le trophée innovation de Maison&Travaux, aroTHERM plus est reconnue par le secteur comme une pompe à chaleur innovante et en lien avec le marché actuel. PAC monobloc haute température, aroTHERM plus est idéale pour le remplacement de chaudière fioul ou les rénovations sans changement des émetteurs. Avec son fluide naturelle, aroTHERM plus est la solution écologique.

R290, la pompe à chaleur haute température préférée de la nature

En proposant dès 2020 une pompe à chaleur fonctionnant au fluide naturel R290, Vaillant affirme sa position de pionnier des systèmes de chauffage innovants et éco-responsables.



Ce fluide naturel a un impact 700 fois plus faible que le R410A, et 200 fois plus faible que le R32, conventionnellement utilisés dans ce type de pompes à chaleur. Le R290 est donc une solution pérenne, abordable et durable. Grâce à ce fluide, aroTHERM plus affiche des performances exceptionnels qui réduiront la consommation d’énergie sur toute la durée de vie du produit et participera donc à l’atteinte des objectifs de ralentissement du réchauffement climatique.



Pour aller plus loin, Vaillant a développé un condenseur double paroi qui assure, dans toutes les conditions de fonctionnement, une séparation entre le fluide frigorigène et le réseau de chauffage. Avec cette technologie, Vaillant renforce la durabilité du produit et garantit un fonctionnement sûr et en toute sérénité.



Comme toutes les pompes à chaleur Vaillant, aroTHERM plus, labellisée PV-Ready, est compatible avec l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque. En association avec notre gamme auroPOWER, aroTHERM plus exploite l’énergie solaire gratuite, 100 % renouvelable et locale.

Le silence au service du confort

Pompe à chaleur et bruit sont trop souvent associés. Fruit d’une conception acoustique minutieuse, Vaillant a su associer confort acoustique et bien-être chez soi pour apporter une solution performante et s’intégrant discrètement dans l’environnement. Avec seulement 32 dB(A) à 5 mètres, aroTHERM plus est aussi discrète qu’un chuchotement. Ce qui permet une installation même en maisons mitoyennes.



Pour parvenir à offrir ce niveau exceptionnel de silence, les composants ont été sélectionnés avec soin afin de garantir un confort acoustique tout au long de la durée de vie du produit :

ventilateur suspendu et équilibré

évaporateur droit à l’arrière

double isolation phonique du bloc frigorifique

isolation phonique du compresseur et silent blocks

découplage mécanique du circuit frigorifique de la structure

intégration de liaisons souples pour amortir les vibrations

Pour aller plus loin, la régulation a également été optimisée pour démarrer progressivement le compresseur et le ventilateur afin de diminuer les nuisances sonores au démarrage. Vous pouvez également programmer des plages de bien-être absolu, avec le mode silence, qui réduit davantage les émissions sonores de cette pompe à chaleur.

Idéale en remplacement de chaudières fioul

Avec une température de départ jusqu’à 75 °C par 0 °C extérieur, aroTHERM plus apporte une solution pompe à chaleur aux performances thermodynamiques exceptionnelles. Solution idéale en remplacement de chaudière fioul ou en rénovation sans remplacement des émetteurs de chaleur, aroTHERM plus est donc compatible aussi bien avec les anciens radiateurs haute température qu’avec un plancher chauffant.



Avec aroTHERM plus, vous offrez à vos clients un bien-être en toute saison, grâce à un fonctionnement thermodynamique jusqu’à -25 °C. Si besoin, le complément d’énergie est apporté par l’appoint électrique, intégré à la colonne hydraulique ou au module mural (en fonction de la configuration). Cet appoint est modulant et adapte sa puissance au plus près du besoin du logement. Cela permet de réduire la consommation électrique, même dans des conditions de froid extrêmes.



La gamme aroTHERM plus s’étend de 3,8 à 12,6 kW à -7 °C / 55 °C et les pompes à chaleur peuvent être cascadées jusqu’à 7 unités pour répondre aux typologies de tous les logements.



Chauffage seul, ou chauffage et eau chaude sanitaire intégrée, rafraîchissement, régulation par zone, gestion d’une zone piscine… aroTHERM plus conviendra à toutes les typologies d’installation grâce à sa gamme étendue et ses nombreux accessoires.

Vaillant, un service Premium

Avec Vaillant, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement Premium du début de votre projet au service après-vente en passant par l’installation. Fort d’un réseau d’expert, Vaillant mettra à votre disposition ses équipes commerciales, avant-vente, techniques… pour vous permettre de répondre aux demandes des clients les plus exigeants. Vaillant Group Académie saura aussi vous accompagner dans votre quotidien en vous proposant des formations métiers (réglementation, entretien, etc.) ou en lien avec les produits (aroTHERM plus, aroTHERM Split, etc…).

En ce moment, l’Académie vous fait découvrir toute sa gamme de pompes à chaleur au travers d’une présentation offerte, pour vous inscrire cliquez ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app