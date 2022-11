ARTIBAT 2023 : un millésime très prometteur et au plus proche des professionnels

Avec 80 % de la surface d’exposition occupée à un an de sa 18ème édition et des secteurs d’ores et déjà quasi complets, le salon des territoires ARTIBAT, porté par la CAPEB Pays de La Loire, confirme sa vocation de véritable plate-forme d’échanges et d’affaires, en prise directe avec les professionnels.

Salon de référence pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics depuis plus de trois décennies, ARTIBAT tiendra sa 18ème édition au Parc Expo de Rennes les 18, 19 et 20 octobre 2023. Réunissant l’exhaustivité de la chaine des professionnels (artisans, industriels, distributeurs et prescripteurs) qui construisent et qui rénovent, ARTIBAT s’annonce déjà comme l’événement majeur de la construction en 2023.



ARTIBAT et ses 65 000 m2 d’exposition s’impose en effet dans le paysage national avec 40 000 visiteurs attendus par les 1000 exposants répartis sur 5 Pôles : Gros œuvre 14 000 m2, Second œuvre 16 000 m2, Équipement 6 400 m2, Lot technique 8 600 m2 et Gros matériel TP sur 20 000 m2.



L’édition 2023 ne va pas déroger à la règle et devrait à nouveau confirmer son positionnement de salon de premier plan, où affaires et convivialité constituent les leviers d’un rendez-vous incontournable.



Ainsi, si ARTIBAT sera bien entendu l’occasion de découvrir les nombreuses innovations des exposants, précisons que la sélection officielle du Jury d’experts, mettant en lumière les nouveautés les plus pertinentes, utiles et performantes, commercialisées depuis moins d’un an, sera reconduite. D’autres temps forts viendront jalonner cette 18ème édition pour sensibiliser et accompagner les professionnels au cœur des enjeux sectoriels, d’aujourd’hui et de demain.

Valérie Sfartz, directrice générale d’ARTIBAT, de préciser : « Les projets que nous préparons pour ARTIBAT 2023 seront résolument au plus proche des préoccupations des professionnels et de leur quotidien pour les sensibiliser à mieux construire, mieux rénover dans une logique vertueuse pour l’environnement.»

Pour en savoir plus exit_to_app