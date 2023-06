ARTIBAT signe un deuxième opus “NoWaste” en partenariat avec Jérôme Boissière

Après les premières réalisations signées de la quarantaine d’étudiants de l‘Ecole de Design de Nantes-Atlantique ayant donné libre cours à leur créativité pour concevoir 7 projets à partir de matériaux non réutilisables pour la construction et offerts par les partenaires mécènes*, Artibat a en effet souhaité poursuivre et renforcer son initiative en faveur de la récupération, du recyclage et du réemploi.



Certains matériaux n’ayant pas eu l’opportunité d’être exploités dans les conceptions menées par les étudiants, Artibat a souhaité, pour ce second opus, solliciter la créativité d’un designer professionnel pour relever ce nouveau challenge.



Inspirée notamment par son travail sur la ville de demain, ville résiliente, durable et perméable ainsi que par la créativité de Jérôme Boissière, la direction du salon Artibat lui a ainsi soumis le challenge de la conception d’une seconde vie pour les matériaux laissés pour compte par la construction ( sur-stocks, déchets non-réutilisables, comme du bois, des revêtements de sols, du verre, des tuyaux pvc, ou encore des tissus de protection solaire... ). Un challenge qu’il a relevé avec enthousiasme !



Après l’inventaire spécifique des matériaux restants à exploiter pour le deuxième chapitre NoWaste d’ARTIBAT (petites grilles métalliques, grilles façades, bordures angles, bordures droites, divers tubes, plaques de contreplaqué, de plexiglas, un évier inox, ...), Jérôme Boissière a pu démarrer en mai la phase de recherche, de modélisation 3D et de validation avant d’entamer, dès juin, la phase de fabrication à proprement parler.



Ces réalisations à l’échelle 1, qu’il prévoit de finaliser en septembre, seront bien entendu, comme les créations des étudiants, présentées lors du salon Artibat en octobre prochain. Pour n’en dévoiler qu’une en avant-première : citons une lampe réalisée à partir d’un évier inox et piétement en tube cuivre et bois.



Originaire de Nantes, Jérôme Boissière, diplômé de l’École de design de Nantes-Atlantique dirige son propre studio de design basé à Aix en Provence. Cette entité se spécialise depuis quelques années dans la conception d’aménagement urbains et la réalisation de projets liés à l’environnement avec, en point d’orgue, une expertise pluri-disciplinaire lui permettant d’assurer toutes les phases du projet ( du cahier des charges à une fabrication en passant par une visualisation 3D puis une maquette 3D ).



Industriels, startups et collectivités ne s’y trompent pas et font régulièrement appel aux services du studio de Jérôme Boissière pour la création de mobiliers de jardin, d’aménagement végétal et d’espaces urbains ou encore d’infrastructures de sécurité dédiées à la mobilité douce...



C’est pour cela que les organisateurs du Salon Artibat lui ont donné carte blanche pour imaginer des projets impulsés par cette expertise.

Depuis sa tendre enfance, Jérôme Boissière est animé par la fibre No Waste comme il aime à le rappeler : « J’ai fait mes armes depuis petit en bricolant avec ce qui traînait dans le garage, en transformant des boîtes à vin en nichoirs, des meubles de cuisine en volières, etc...

Depuis quelques années je peins sur des vinyles, je fais des tableaux avec des cadres et des toiles que je chine... Cette thématique No Waste est vraiment une démarche que j’ai toujours faite, je prends donc ce projet d’avenir à cœur ».

(*) distributeurs, industriels entrepreneurs : Atelier Lacour, Atlantem, Articonnex, Bigmat, Bugal, CAPEB Maine et Loire, Cedeo, Eurocom Stores, Gedimat Lesimple, Point P, Saint-Gobain Glass, Théodore maison de peinture

Pour en savoir plus exit_to_app