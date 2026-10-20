Assurances du BTP : 5 nouveaux podcasts pour aider les artisans à protéger leur activité

Parce qu'un imprévu peut rapidement fragiliser une entreprise artisanale, il est essentiel de bien comprendre les solutions d'assurance qui permettent de sécuriser son activité.

Avec cette troisième saison de « 3 minutes qui construisent », SMABTP propose aux artisans du BTP une série de cinq podcasts courts et pédagogiques consacrés à des problématiques concrètes du quotidien.

En seulement quelques minutes, chaque épisode apporte un éclairage clair sur les garanties à connaître, les risques à anticiper et les bonnes pratiques à adopter pour protéger durablement son entreprise.

Pour les guider, Bruno, artisan du BTP, répond aux questions que se posent de nombreux professionnels.

Au programme de cette nouvelle saison

1. Comment protéger efficacement ses locaux professionnels ?

Incendie, dégât des eaux, vol ou événement climatique : les locaux constituent un outil de travail essentiel pour les artisans du BTP. Cet épisode fait le point sur les garanties indispensables et les réflexes à adopter pour bénéficier d'une protection adaptée.

→ Écouter le podcast sur les locaux professionnels

2. Arrêt de travail du dirigeant : quelles conséquences pour l'entreprise ?

Un arrêt maladie ou un accident peut avoir un impact direct sur l’activité et les revenus d’un artisan, chef d'entreprise. Le podcast revient sur les solutions permettant de préserver son équilibre financier et celui de sa famille.

→ Écouter le podcast sur les arrêts de travail du dirigeant

3. Cyberattaques : un risque qui concerne aussi les artisans

Le troisième épisode de la série s'intéresse aux cyber risques, une menace devenue incontournable pour les entreprises. Piratage, rançongiciel, vol de données ou fraude au virement : une cyberattaque peut avoir de lourdes conséquences sur l'activité. Souvent moins armées face à ces dangers, les entreprises artisanales figurent parmi les plus vulnérables. Comment prévenir ces risques et protéger efficacement son entreprise ?

→ Écouter le podcast sur les cyberattaques

4. Licenciement : anticiper un coût parfois sous-estimé

Le versement d'indemnités de licenciement peut représenter une charge significative pour une entreprise artisanale. Ce podcast aide les chefs d’entreprise à mieux comprendre ce risque et les dispositifs permettant de l'anticiper.

→ Écouter le podcast sur les licenciements

5. Assurance automobile : les points de vigilance pour les professionnels du bâtiment

Véhicules professionnels, matériels transportés, véhicules aménagés ou garantie du conducteur : ce dernier épisode passe en revue les principales questions que se posent les artisans pour assurer efficacement leurs véhicules et leurs déplacements professionnels.

→ Écouter le podcast sur l’assurance automobile

Et bien sûr, si vous souhaitez écouter ou réécouter la saison 1, c’est ici : « 3 minutes qui construisent », la série de podcasts pour les artisans est lancée !

Et la saison 2, c’est ici : La série de podcasts « 3 minutes qui construisent » continue !

Pour en savoir plus exit_to_app