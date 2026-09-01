Après six ans en tant que président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Salleron prend la tête de la SMABTP, spécialiste de l’assurance de responsabilités professionnelles des métiers de la construction.

De la présidence de la Fédération française du bâtiment à celle de la SMABTP, la mutuelle d'assurance, Olivier Salleron n'est pas resté très longtemps éloigné des postes de direction du secteur. Alors que son mandat de six ans à la tête de la FFB s'est achevé en juin avec la passation de pouvoir avec Frédéric Carré, Olivier Salleron s'est dit « profondément honoré » de ses nouvelles fonctions sur ses réseaux sociaux.

Olivier Salleron succède à Jacques Chanut

Chef d'entreprise de chauffage, climatisation et plomberie à Périgueux (Dordogne) depuis 25 ans, il prend donc ce 1er septembre la présidence de la SMABTP et succède à Jacques Chanut.

À l'occasion de sa nomination en juin dernier, monsieur Salleron avait donné quelques indications sur ses priorités pour ce nouveau départ. « Dans un environnement en évolution, notre rôle est de rester proches des entreprises, de comprendre leurs réalités et de les accompagner avec des réponses solides et adaptées à leurs besoins. C'est dans cet esprit que je poursuivrai, aux côtés des équipes de SMABTP, l'action engagée au service de nos sociétaires et de l'ensemble des acteurs du secteur. »