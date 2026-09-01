Olivier Salleron prend ses fonctions de président de la SMABTP
De la présidence de la Fédération française du bâtiment à celle de la SMABTP, la mutuelle d'assurance, Olivier Salleron n'est pas resté très longtemps éloigné des postes de direction du secteur. Alors que son mandat de six ans à la tête de la FFB s'est achevé en juin avec la passation de pouvoir avec Frédéric Carré, Olivier Salleron s'est dit « profondément honoré » de ses nouvelles fonctions sur ses réseaux sociaux.
Olivier Salleron succède à Jacques Chanut
Chef d'entreprise de chauffage, climatisation et plomberie à Périgueux (Dordogne) depuis 25 ans, il prend donc ce 1er septembre la présidence de la SMABTP et succède à Jacques Chanut.
À l'occasion de sa nomination en juin dernier, monsieur Salleron avait donné quelques indications sur ses priorités pour ce nouveau départ. « Dans un environnement en évolution, notre rôle est de rester proches des entreprises, de comprendre leurs réalités et de les accompagner avec des réponses solides et adaptées à leurs besoins. C'est dans cet esprit que je poursuivrai, aux côtés des équipes de SMABTP, l'action engagée au service de nos sociétaires et de l'ensemble des acteurs du secteur. »
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