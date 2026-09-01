Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Olivier Salleron prend ses fonctions de président de la SMABTP

Nomination
Publié le 01 septembre 2026 à 12h35, mis à jour le 01 septembre 2026 à 14h44, par Raphaël Barrou
Après six ans en tant que président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Salleron prend la tête de la SMABTP, spécialiste de l’assurance de responsabilités professionnelles des métiers de la construction.
©SMABTP - Batiweb
©SMABTP

De la présidence de la Fédération française du bâtiment à celle de la SMABTP, la mutuelle d'assurance, Olivier Salleron n'est pas resté très longtemps éloigné des postes de direction du secteur. Alors que son mandat de six ans à la tête de la FFB s'est achevé en juin avec la passation de pouvoir avec Frédéric Carré, Olivier Salleron s'est dit « profondément honoré » de ses nouvelles fonctions sur ses réseaux sociaux. 

Olivier Salleron succède à Jacques Chanut

 

Chef d'entreprise de chauffage, climatisation et plomberie à Périgueux (Dordogne) depuis 25 ans, il prend donc ce 1er septembre la présidence de la SMABTP et succède à Jacques Chanut. 

À l'occasion de sa nomination en juin dernier, monsieur Salleron avait donné quelques indications sur ses priorités pour ce nouveau départ. « Dans un environnement en évolution, notre rôle est de rester proches des entreprises, de comprendre leurs réalités et de les accompagner avec des réponses solides et adaptées à leurs besoins. C'est dans cet esprit que je poursuivrai, aux côtés des équipes de SMABTP, l'action engagée au service de nos sociétaires et de l'ensemble des acteurs du secteur. »

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.