Refit mobil-home : une seconde vie pour répondre à la demande de logements

Du mobil-home en fin de cycle à l’habitat temporaire

Que faire des mobil-homes arrivés en fin de vie alors que les territoires recherchent des solutions de logement temporaire ou intermédiaire ? C’est à partir de ce double enjeu qu’est né Refit Mobil-home, un projet porté par Atelier Re-Sourcé à Rennes. L’objectif : transformer des modules existants en habitats démontables, sobres et abordables, plutôt que de les destiner à la mise au rebut.

Les solutions envisagées s’adressent aux collectivités, bailleurs, associations et employeurs. Elles visent notamment les besoins de logement des jeunes, des saisonniers, des étudiants, des apprentis, des actifs en mobilité ou encore des publics en transition.

Le réemploi au cœur du procédé

La démarche repose sur la valorisation de ressources déjà disponibles et sur la limitation du recours à des fournitures neuves. Selon les configurations, Atelier Re-Sourcé vise environ 60 % de fournitures issues du réemploi ou de filières locales. À l’échelle d’un module, le projet estime que près de deux tonnes de déchets peuvent être évitées.

Au-delà d’une rénovation ponctuelle, l’ambition consiste à mettre au point un procédé de reconditionnement reproductible. Le démonstrateur doit ainsi concilier une nouvelle identité d’habitat et la possibilité de reproduire la transformation sur d’autres modules.

Une enveloppe acier pour changer l’image du module

Dans cette évolution, l’aspect extérieur occupe une place déterminante. Atelier Re-Sourcé a choisi le profil en tôle nervurée JI 29-283-850 de Joris Ide, en teinte RAL 7022, pour le bardage comme pour la toiture du démonstrateur. L’emploi d’un même profil sur ces deux surfaces établit une continuité visuelle et renforce l’unité architecturale de l’ensemble.

Associé au bois et à des finitions soignées, l’acier participe à faire passer le mobil-home reconditionné vers les codes d’un habitat compact et contemporain. Le profil a été retenu pour sa sobriété esthétique, sa robustesse, sa résistance dans le temps et son adéquation avec une logique de fabrication reproductible.

Une initiative collective

Le design industriel du démonstrateur a été travaillé avec Frédéric Clermont, de l’agence Desind, qui accompagne Atelier Re-Sourcé. Les Compagnons Bâtisseurs sont également intervenus sur le projet, notamment pour les opérations de dépose et de peinture.

À travers sa contribution, Joris Ide accompagne une initiative qui relie réemploi, savoir-faire de terrain et accès à l’habitat. Refit Mobil-home illustre ainsi une autre manière d’envisager la transformation de l’existant, sans dissocier les enjeux sociaux des choix de matériaux.