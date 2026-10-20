Organic devient HERADESIGN®, un nouveau nom et c’est tout !

Avec HERADESIGN®, Knauf propose des solutions en laine de bois conçues pour améliorer la performance acoustique tout en offrant une vraie liberté de création.

Déclinée pour les plafonds, murs, îlots et baffles, la gamme HERADESIGN® s’adapte aussi bien aux projets standards qu’aux réalisations architecturales les plus créatives. Sa force : associer performance acoustique et expression esthétique.

Grâce à une grande diversité de finitions, de couleurs, de formats et de formes, HERADESIGN® transforme le plafond en un véritable élément architectural. Une réponse pertinente pour les concepteurs qui souhaitent allier confort, identité visuelle et exigence technique dans tous types de bâtiments.

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