Organic devient HERADESIGN®, un nouveau nom et c’est tout !
Avec HERADESIGN®, Knauf propose des solutions en laine de bois conçues pour améliorer la performance acoustique tout en offrant une vraie liberté de création.
Déclinée pour les plafonds, murs, îlots et baffles, la gamme HERADESIGN® s’adapte aussi bien aux projets standards qu’aux réalisations architecturales les plus créatives. Sa force : associer performance acoustique et expression esthétique.
Grâce à une grande diversité de finitions, de couleurs, de formats et de formes, HERADESIGN® transforme le plafond en un véritable élément architectural. Une réponse pertinente pour les concepteurs qui souhaitent allier confort, identité visuelle et exigence technique dans tous types de bâtiments.
Les tags associés
- Plafond
- Architecture
- Habillage
- Acoustique
- Laine de bois
- Afficher plus
Knauf Ceiling Solutions accélère son développement grâce à sa nouvelle usine
Miguel Contini, directeur technique France de Knauf Ceiling Solutions, revient pour Batiweb sur la nouvelle usine et les gammes lancées récemment. Le but : renforcer la position de l’entreprise sur le...
Dalle rectangulaire inédite pour plafonds démontables plâtre
Knauf Danoline innove avec sa gamme UNITY et présente sa nouvelle dalle rectangulaire VISONA. Une solution singulière et esthétique à perforations monolithiques carrées UNITY 3, au plus proche des bords...
Locaux humides : une solution pour un maximum d’applications
La solution de référence pour l’aménagement des locaux humides exigeants, Knauf HydroProof® est désormais préconisée par les Documents Techniques d’Application pour un maximum d’applications comme les...
À Castel Med Park, quatre réponses acoustiques pour un programme mixte
À Castelnau-le-Lez (Hérault), Castel Med Park réunit une école d’ingénieurs, des bureaux et des cabinets médicaux au sein de quatre bâtiments livrés en juillet 2026. Cette diversité d’usages impose des...