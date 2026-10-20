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Organic devient HERADESIGN®, un nouveau nom et c’est tout !

Communiqué
Publié le 20 octobre 2026
Avec HERADESIGN®, Knauf redéfinit les standards des plafonds acoustiques en laine de bois en proposant l’offre la plus complète et la plus diversifiée du marché français.
Organic devient HERADESIGN®, un nouveau nom et c’est tout ! - Batiweb

Avec HERADESIGN®, Knauf propose des solutions en laine de bois conçues pour améliorer la performance acoustique tout en offrant une vraie liberté de création.

Déclinée pour les plafonds, murs, îlots et baffles, la gamme HERADESIGN® s’adapte aussi bien aux projets standards qu’aux réalisations architecturales les plus créatives. Sa force : associer performance acoustique et expression esthétique.

Grâce à une grande diversité de finitions, de couleurs, de formats et de formes, HERADESIGN® transforme le plafond en un véritable élément architectural. Une réponse pertinente pour les concepteurs qui souhaitent allier confort, identité visuelle et exigence technique dans tous types de bâtiments.

 

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