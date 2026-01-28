Boostez votre épargne avec deux avantages uniques !

Pour tout versement réalisé entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 sur vos contrats BATI épargne2 et BATIPLACEMENT Multicompte3, profitez :

d’un bonus 1 annuel de 0,75 % net 4 sur le rendement du support en euros pour les années 2026 et 2027 (sur la part du versement investi au prorata temporis de la date d’investissement).

annuel de 0,75 % net sur le rendement du support en euros pour les années 2026 et 2027 (sur la part du versement investi au prorata temporis de la date d’investissement). De 0 % de frais sur vos versements libres5 effectués sur le support en euros ou sur les supports en unités de compte de ces mêmes contrats, pendant toute la durée de l’offre.

Optimisez votre épargne avec ces deux avantages cumulables !

Ne laissez pas passer cette opportunité : effectuez votre versement directement depuis votre espace client ou contactez votre conseiller ou son assistant(e).

Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette offre, nous vous invitons à remplir ce formulaire et votre conseiller vous recontactera rapidement.

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital. SMAvie BTP ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur, celles-ci étant sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers.

1 - Offres soumises à conditions. Le bonus annuel est accordé sous réserve du respect des modalités prévues par le règlement de l’offre « Taux boosté SMABTP 2026 ». Cliquez ici. Au terme de l’opération, les sommes investies sur le support en euros SMAvie BTP qui auront bénéficié d’un supplément de rémunération au 31 décembre 2026 et/ou au 31 décembre 2027, se verront appliquer les conditions standard du support en euros SMAvie BTP.

2 - Contrat collectif d’assurance-vie multisupport à adhésion facultative dont les garanties sont exprimées en unités de compte et/ou libellées en euros assuré par SMAvie BTP.

3 - Contrat collectif de capitalisation multisupport nominatif à adhésion facultative dont les droits sont exprimés en euros et en unités de compte assuré par SMAvie BTP.

4 - Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux.

5 - Offre réservée aux adhérents des contrats BATI épargne2 et BATIPLACEMENT MultiCompte3 et applicable sur les frais de versements libres effectués du 01/01/2026 au 30/06/2026 sous condition de respecter le montant minimum de versement requis (indiqué ci-après). Les autres frais, notamment mais pas exclusivement les frais de gestion, s’appliquent conformément aux dispositions contractuelles. Pour un versement initial, le minimum requis est de 5 000 € ; pour un versement libre, ce minimum est de 1 500€ (ou 500 € pour un versement effectué depuis vos services en ligne).

Ces informations sont fondées sur la réglementation en vigueur au 01/01/2026 et ne constituent pas un conseil ou un avis juridique ou fiscal. Document publicitaire, sans valeur contractuelle - Seule la notice d’information a une valeur contractuelle.

