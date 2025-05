Optez pour un assureur qui vous accompagne bien !

Choisir un assureur qui accompagne bien ses assurés est très important.

Mais que signifie « bien accompagner » ?

Pour un assureur construction, bien accompagner ses assurés implique une connaissance précise de leur activité et de leur environnement afin de leur proposer les solutions les plus adaptées à leurs besoins.

Cette connaissance lui permet d’être réactif, de comprendre les enjeux et d’anticiper les besoins, d’autant plus lorsque le contexte économique est tendu et que le secteur est confronté à l’inflation des prix des matériaux et des matières premières.

L’accompagnement des assurés se fait à la fois sur le plan technique et sur le plan juridique et inclut un suivi régulier de leurs assurances.

Exactement ce que propose SMABTP !

Avec un réseau de conseillers et de gestionnaires contrats et règlements, réparti dans neuf directions régionales qui couvrent tout le territoire national, SMABTP apporte à ses assurés une grande proximité et une réactivité optimale.

Spécialistes du BTP et de l’immobilier, ayant une bonne connaissance des problématiques du quotidien, les experts SMABTP vous informent et vous conseillent sur les garanties les plus adaptées à votre métier.

Pour en savoir plus exit_to_app